Sammis Reyes se proyecta junto a Emilia Dides: adelantó importante paso que tomará junto a la modelo

Una íntima conversación protagonizó Sammis Reyes en el estreno del programa Te lo Cedo, transmitido por Zapping Sports y conducido por el periodista Rodrigo Sepúlveda, donde el deportista y empresario chileno abordó sin filtros su relación con Emilia Dides.

“Ha sido muy lindo, en realidad. Ha sido algo inesperado para mí. Cuando yo partí este año, lo tengo escrito, uno de mis objetivos principales era mantenerme soltero todo el año, cosa de poder enfocarme en mis negocios… Fallé en un mes. En un mes mandé mi plan de vida lejos”, confesó el deportista.

El empresario también reveló: “Tal vez nunca lo he dicho públicamente, pero mi plan no era quedarme en Chile. Y hoy estoy viviendo en Chile, permanentemente, o sea, no tengo propiedades fuera de Chile. Yo tenía dos opciones, una, irme a Estados Unidos, a vivir en Miami”.

“O irme a Dubai, que era mi sueño real. Yo estaba planeando mi vida con base en irme a Dubai, por un tema de impuestos, que hay harta flexibilidad. Es tal vez una vida muy diferente a la que vivimos acá, pero que para mí era muy atractiva”, agregó.

La decisión de quedarse en territorio nacional estuvo directamente influida por su actual pareja: “Yo no me fui de Chile por la Emilia. Yo me quedé en Chile, viviendo acá, por la Emilia. Y ahora estamos viviendo juntos, felices, pasándolo excelente”.

¿Quiere casarse y formar familia con Emilia Dides?

Sammis Reyes también se refirió a planes futuros, al ser consultado sobre si hay planes para casarse, respondió: “Sí, por supuesto, obvio. Ella todos los días me pregunta. Me encanta que sea así, porque demuestra cuánto ella me quiere, cuánto me ama. Y de mi parte lo mismo, esperando el tiempo correcto (...) Se viene, pronto, yo creo”.

Finalmente, el empresario compartió su anhelo de ser padre: “Es un plan de vida de los dos. Creo que los hijos son los herederos que uno deja en el mundo, un legado que uno deja, es una forma de trascender (...) Yo siempre he querido ser papá, desde muy pequeño”.