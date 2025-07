Se defendió. Benjamín Vicuña alzó la voz tras las durísimas acusaciones que lanzó en su contra la China Suárez.

La actriz publicó una serie de situaciones que habría vivido con el chileno, molesta porque le revocó el permiso para viajar con sus hijos a Turquía, donde juega Mauro Icardi.

“El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram, pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones”, fue una de las frases que lanzó.

Un hecho que habría molestado profundamente a Benjamín, quien decidió defenderse con un mensaje que envió al periodista Ángel de Brito mientras estaba en vivo en su programa LAM.

“No voy a contestar a tanto odio”, señaló de entrada el chileno sobre lo expresado por la China.

Y agregó que “la clase de padre que soy la saben mis hijos, que es lo importante (...)”.

“Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”, cerró.