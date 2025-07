“Nos dio un plus”: Diego Corral destaca la clave para el triunfo de la UC sobre Colo Colo y cómo vivió su gol

Diego Corral concretó el anhelo de todo jugador formado en la UC: anotar un gol en un clásico. En este caso, el volante lo concretó ayer domingo en el triunfo sobre Colo Colo.

“Es un sueño poder aportar de esta manera en un partido así de importante, clave para nosotros. Ahora a celebrar y seguir trabajando para la segunda rueda”, destacó el jugador de 20 años en zona mixta, donde describió sus sensaciones al convertir el 2-0 definitivo.

“Lo vi que estaba uno contra uno, encaré, cerré los ojos, le pegué con todo y entró. Había tenido varias oportunidades, pero al fin se dio en este partido tan importante”, planteó, apuntando a consolidarse en el plantel cruzado.

“Hay que seguir trabajando, espero ganarme esa oportunidad de seguir demostrando lo que puedo aportar, seguir dando lo mejor de mí y esperar que esas oportunidades me ayuden a consagrarme en este equipo”, enfatizó Diego Corral, que resaltó el hecho de no haber tenido descanso, a diferencia de Colo Colo, como una clave para el triunfo.

“Nos sirvió entrenarnos, ponernos de acuerdo con lo que tenemos que hacer. Estuvimos ordenados, estuvimos juntos, nos dio un plus para este partido”, dijo quien, junto a Sebastián Arancibia y Juan Francisco Rossel, hacen el minutaje sub 20 en el plantel, por lo que se siente valorado.

“Siempre me dan la confianza, me dicen que me atreva. Ese apoyo de jugadores tan importantes ayuda a que uno pueda dar lo mejor (...) Zampedri a veces es duro, como tiene que ser, pero nos ayuda a mejorar”, concluyó Diego Corral.