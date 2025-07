En condición de visita, Deportes Puerto Montt se quedó con el clásico sureño tras vencer 1-0 a Provincial Osorno este domingo, por la fecha 11 de la Segunda División Profesional.

Los “Delfines” ganaron el encuentro gracias al solitario gol de Luciano Vázquez, al minuto 95. Por su parte, los “Toros” desperdiciaron un penal que falló Diego Bielkiewicz en el primer tiempo, y en el final del partido se quedaron con uno menos por la expulsión de Fernando Sanguinetti, a los 90+8′.

Jaime Vera protagonizó tenso momento en conferencia de prensa

En la conferencia de prensa postpartido, el DT de Deportes Puerto Montt, Jaime Vera, se mostró muy autocrítico con la actuación de su equipo, al punto de admitir que no merecieron ganar. “Osorno jugó un muy buen partido, los felicito. Hoy no merecíamos ganar, pero ganamos. Estamos contentos por el resultado, pero yo no estoy contento por el trámite del juego”, señaló.

Tras estas palabras, un periodista le consultó a Vera: “¿Por qué siente que Puerto Montt no mereció ganar?”. Sin embargo, el técnico chileno no quiso dar explicaciones y, de manera desafiante, respondió: “Imagino que tú viste el partido, ¿o no? Entonces no lo viste”.

Ante la actitud que mostró el “Pillo”, otro periodista alzó la voz y preguntó: “Profe, ¿por qué es tan pedante en las preguntas que nosotros le hacemos? Porque no es la forma, es una falta de respeto a nuestro trabajo”.

“Es mi manera, yo soy así y no voy a cambiar. Si no les gusta, me voy nomás”, contestó el entrenador, quien se paró de la silla y abandonó la sala de prensa, bastante molesto.