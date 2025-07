Otra estrella del fútbol mundial anuncia su retiro de la actividad: “Me toca decir hasta luego”

Este lunes, Ivan Rakitic anunció su retiro del fútbol profesional a los 37 años. El volante croata dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió una emotiva carta para decirle adiós al deporte que le cambió la vida.

“Fútbol, me diste más de lo que jamás soñé. Me diste amigos, emociones, alegrías, lágrimas. Me diste una vida entera. Una vida que siempre llevaré con orgullo. Ahora me toca decir hasta luego. Porque aunque me aleje de ti, sé que tú nunca te alejarás de mí. Gracias, fútbol”, señaló el experimentado mediocampista.

En 20 años de trayectoria, Rakitic vistió las camisetas del Basilea en Suiza, Schalke 04 en Alemania, Sevilla y Barcelona en España, Al-Shabab en Arabia Saudita y finalizó su carrera en el Hajduk Split, en su país natal.

Además, el volante defendió a la selección de Croacia por más de 10 años, siendo parte del plantel que logró el histórico segundo lugar en el Mundial de Rusia 2018.

En cuanto a títulos, conquistó 13 con el Barcelona, dos con el Sevilla y uno con el Basilea. La Champions League, la Europa League, el Mundial de Clubes y La Liga de España son algunos de los torneos que ganó el mediocampista.

De esta manera, Ivan Rakitic se sumó a otras estrellas del fútbol mundial que también se retiraron de la actividad este 2025, como el lateral brasileño, Marcelo, el arquero español, Pepe Reina, el central alemán, Mats Hummels, y el delantero belga, Dries Mertens.