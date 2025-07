Nicolás Peric, ex arquero y actual comentarista deportivo, eligió a los que, en su opinión, son los jugadores más sobrevalorados e infravalorados del futbol chileno.

En el podcast Grupo de la Muerte de Chilevisión, el “Loco” no dudó en nombrar a Christopher Díaz, defensor de Unión La Calera, como el futbolista más subvalorado, sobre el cual dijo: “me parece que pudo haber tenido posibilidades en la selección cuando no había lateral derecho”.

Además, ante la dinámica de definir al balompié nacional en solo una palabra, el ex portero respondió: “triste”.

Luego, sin pelos en la lengua, al ser consultado por el futbolista más sobrevalorado del fútbol chileno, nombró a Lucas Assadi, volante de la Universidad de Chile.