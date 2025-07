Los festejos por los 10 años de la primera Copa América que consiguió la Selección Chilena en 2015 no paran de llegar. En este caso, fue Gary Medel quien recordó aquel histórico momento para nuestro país.

“No se va a olvidar nunca porque es un día histórico para nuestro país, para mí y para mis compañeros, para la gente que trabaja en la selección. Es algo impagable la emoción de estar con todos mis compañeros, con mi familia, con mis amigos. Yo creo que se va a recordar por toda la vida, por ser historia en tu país. Es algo gratificante y emocionante. A la vez fue un proceso valioso, la verdad, porque en todo momento lo disfruté”, comenzó diciendo el “Pitbull” a las redes sociales de la UC.

“Fuimos paso a paso, logrando cada objetivo con convencimiento. La verdad es que estábamos preparados para ese momento, porque veníamos de 3 años seguidos haciendo las cosas muy bien, compitiendo a alto nivel y en algún momento se podía dar”, agregó.

Acerca del minuto en que sintieron que podían ser campeones, reflexionó: “el momento que perdimos en el Mundial contra Brasil, hicimos el cambio de chip y nos dijimos: ‘Podemos’, y yo creo que nos convencimos de ganar la Copa América y al final logramos el objetivo, que era ser campeones”.

Además, Medel comentó que ellos no se veían favoritos en la final contra la “Albiceleste”. “No lo imaginaba, porque la verdad teníamos adelante a Argentina con un gran plantel, con grandes jugadores y ellos también llegando de haber perdido en la final del mundo. Entonces era un partido único, muy emocionante, y yo creo que lo hicimos de gran forma”.

Gary Medel recuerda la histórica patada a Lionel Messi

“Lo único que decía era: ‘Roja no, por favor’, porque aparte no le quise pegar, quise anticipar y pegarle a la pelota para poder rebotarla, pero al final le erré y le pegué en la guata. Son cosas del fútbol, no fue con mala intención, obviamente”, recordó.

Al ser consultado por el momento que más recuerda después de ser campeón, dijo: “abrazando a mis hijos, a mi madre, que en paz descanse, a mi padre, a mis hermanos, a la gente que estuvo conmigo en cada momento difícil, porque fueron años difíciles, duros, y al final, todo se paga. Cosas que no ve la gente de forma diaria. Los momentos que no teníamos dinero para comer, no tener para la micro. Al final todo se paga la vida con el trabajo duro”, sentenció Medel.