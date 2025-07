¿Lo quiere en la U? La respuesta de Gustavo Álvarez sobre el posible regreso de Eduardo Vargas

Gustavo Álvarez, entrenador de Universidad de Chile, habló en la previa del partido pendiente de este sábado ante Unión Española por el Campeonato Nacional 2025 y se refirió al posible fichaje de Eduardo Vargas en el cuadro azul tras su salida de Nacional de Uruguay.

“A mí el nombre de Vargas me provoca el mismo respeto que cuando se me nombró a Marcelo Díaz y Charles Aránguiz. Después con respecto a los puestos a reforzar, no soy de decir cuáles son”, comenzó declarando el DT.

“Nosotros de los tres cupos ya tomamos uno, nos quedan dos disponibles y también un presupuesto determinado. Prefiero no hablar de nombres propios y tampoco de puestos. Hay un equipo que tiene que jugar mañana. No quiero generar ninguna intranquilidad ni entorpecer posibles negociaciones”, añadió sobre el posible regreso de “Turboman”.

Álvarez también evitó referirse a eventuales salidas en su plantel, aunque reconoció que “he hablado con algunos jugadores sobre su actualidad. Creo que lo mejor para un futbolista cuando no juega en un club es buscar ser cedido y competir con la mejor opción. Eso en su momento, cuando se confirme, con todo gustó daré los nombres propios”.

Gustavo Álvarez y el arribo de Felipe Salomoni

Por otro lado, el técnico de los azules explicó como se gestó la incorporación de su primer refuerzo para el segundo semestre: “Es un jugador que la secretaría técnica venía siguiendo hace tiempo y quiero aprovechar para comentar nuestra forma de trabajo: nosotros tenemos diseñado un modelo de juego donde hay 11 funciones que los jugadores necesitan determinadas características ofensivas y defensivas para poder cumplir esa función”.

“A partir de ahí se buscan nombre propios durante todo el año en el medio local e internacional. Seleccionados esos nombres, junto con el gerente elegimos los más adecuados y después la dirigencia aprueba según el presupuesto”, añadió.

En esa línea, el estratega argentino apuntó que “nosotros con la incorporación de Felipe buscamos una característica muy parecida a la de (Matías) Sepúlveda. Vengo diciendo desde el año pasado que mi intención es que los laterales al ser agentes cada vez más ofensivos, terminarían siendo extremos. El perfil de lateral que buscamos es precisamente ese”.

Por último, Gustavo Álvarez anticipó el duelo ante Unión Española y señaló que “el análisis es similar al de Iquique. Son rivales que necesitan empezar a sumar para salir de esa posición incómoda, que conozco bastante bien. Me ha tocado dirigir a equipos en esa situación y sé lo que significa cada punto”.

“Me parece un equipo que está en una situación incómoda, pero por la capacidad del entrenador y de los jugadores, podría estar tranquilamente más arriba. Nosotros aspiramos a estos tres puntos y a partir del domingo pensaremos en el próximo partido”, sentenció.