“Estaba decidido”: Revelan quién iba a patear el quinto penal de La Roja en la final de la Copa América 2015

Este viernes 4 de julio, se cumplen 10 años del histórico título de la Copa América 2015 que conquistó la selección chilena al derrotar en la final por penales a la Argentina de Lionel Messi en el Estadio Nacional.

A una década de la consagración de La Roja, uno de los campeones de América, Ángelo Henríquez, contó detalles inéditos sobre la elección de los pateadores para la tanda desde los doce pasos ante la “Albiceleste”.

En diálogo con el programa “Entre Pases y Palabras” en Youtube, el actual delantero de Deportes La Serena relató que “me acuerdo que estábamos en un círculo con el profe (Jorge Sampaoli) eligiendo quién iba a patear. El profe proponía a algunos y otros se proponían ellos mismos, entre todos fuimos decidiendo”.

En esa línea, el ex Universidad de Chile, quien jugó 25 minutos en ese compromiso, confesó que Sampaoli lo eligió para patear el quinto penal de la tanda, algo que lo tomó con sorpresa.

“Me acuerdo que dicen: ¿El quinto quién lo patea? Y Sampaoli me nombra a mí, me dice Ángelo. Yo estaba decidido, dije no puedo arrugar aquí, tengo que ir y patear”, explicó.

Sin embargo, Henríquez señaló que Marcelo Díaz alzó la voz y pidió patear el quinto penal ante Argentina, mientras que el delantero de 31 años quedó como el sexto designado de la lista.

“Al final Marcelo Díaz levantó la voz y dijo ‘yo lo pateo, yo lo quiero patear’. Yo era el más chico y tenía que aceptarlo nomas. Iba sexto al final, pero se ganó en el cuarto. Me hubiera gustado patearlo, tenía ganas de patear un penal. Imagínate ganar con un penal mío, hubiera sido muy lindo”, cerró.