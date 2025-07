“En la Generación Dorada no todos somos amigos, pero sí nos dábamos cuenta hasta cuando alguien se levantaba mal”

Este viernes 4 de julio, se cumplen 10 años del histórico título de la Copa América 2015 que conquistó la selección chilena al derrotar en la final por penales a la Argentina de Lionel Messi en el Estadio Nacional.

En diálogo con Ciudadano ADN, el exseleccionado nacional y hoy panelista de Los Tenores, Gonzalo Jara, recordó como vivió el triunfo de La Roja sobre la “Albiceleste”, partido que no pudo jugar por la suspensión que arrastraba desde cuartos de final.

“Han pasado ya 10 años, y año a año siempre lo recuerdan. Pero hoy día se hace más especial porque son 10 años de un logro que no habíamos obtenido y contra quien se da también se hace especial”, comenzó declarando.

“Yo también lo viví de una forma muy distinta a lo que lo vivieron mis compañeros, que lo hicieron en cancha. A mí por el tema de la suspensión me tocó vivirlo de una manera diferente. Se me hace emocionante. Hoy día desperté en la mañana también con muchos mensajes, uno de ellos de mi hijo que me hizo llorar”, confesó.

Sobre esto último, el otrora defensor de la U y Colo Colo relató que “él era muy chiquitito y la mayoría de nuestros hijos de esa generación de mis compañeros son casi todos de la misma edad. Hoy día tienen 15 o 16 años y también ahí hay un punto en lo que logramos trascender en una generación de niños que vio ganar a Chile”.

Gonzalo Jara y la relación de la Generación Dorada

Entre la serie de puntos que tocó, entre ellos su recordado cruce con Edinson Cavani, el exzaguero de La Roja reveló detalles de los años más gloriosos de la selección y confesó que “yo siempre lo he dicho, no somos todos amigos”.

“Eso es algo que pasa en una sociedad, en el trabajo o en cualquier lugar. Pero sí nos conocemos todos desde muy chicos y nos dábamos cuenta hasta cuando alguien se levantaba mal o tenía algún problema”, añadió.

“Éramos una familia. Creo que eso en los grupos de trabajo y en este caso de una selección, es el camino que hay que llevar. Para competir y trabajar en grupos sociales es muy importante el ser unidos. Más allá de pensar distinto, apuntar a un objetivo claro es esencial en un grupo”, continuó Jara.

En esa línea, apuntó que “una de las cosas que hemos estado hablando también durante toda esta semana es el tema de la capitanía, por lo que pasa en Colo Colo. Claudio (Bravo) tenía muy bien ganada la capitanía por su trayectoria, pero dentro del camarín también hay otro tipo de líderes y yo siempre lo he destacado".

“He destacado lo que hacía Gary (Medel), Alexis (Sánchez) y Arturo (Vidal), que para mí son líderes futbolísticos, de los tipos contagian. Esos tipos se matan dentro de una cancha ¿A mí qué me queda entonces? O Tengo que correr diez veces más. Eso creo que traspasaba el liderazgo, más allá de que si tenían o no la jineta de capitán", complementó.