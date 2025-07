Luto en Hollywood: confirman muerte de superestrella de “Kill Bill” y “Perros de la calle”

El mundo del cine está de luto tras confirmarse la muerte de Michael Madsen, recordado por sus icónicos papeles en películas de Quentin Tarantino como Kill Bill y Reservoir Dogs.

El actor de 67 años fue hallado sin vida en su residencia de Malibu la mañana de este jueves. Según informaron medios estadounidenses, una persona llamó a emergencias y, al llegar, agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Los Ángeles constataron su fallecimiento.

Si bien la causa exacta de la muerte aún no se ha determinado, fuentes policiales indicaron que preliminarmente se trata de causas naturales.

Madsen, nacido en Chicago, inició su carrera en el cine con WarGames (1983) y rápidamente se convirtió en un rostro habitual del cine de acción y los thrillers criminales.

Fue en los años 90 cuando alcanzó la consagración definitiva con su interpretación de Mr. Blonde en Perros de la calle, donde protagonizó una de las escenas más recordadas del género.

Más tarde, volvió a colaborar con Tarantino en Kill Bill y Los 8 más odiados, y sumó participaciones en filmes como Donnie Brasco, Thelma & Louise y Había una vez en Hollywood.

En un comunicado entregado al portal TMZ, sus representantes destacaron que Madsen se encontraba muy activo en proyectos independientes y que esperaba con entusiasmo esta nueva etapa de su carrera.

Entre sus últimos trabajos figuraban películas como Resurrection Road, Concessions y Cookbook for Southern Housewives. Además, se encontraba preparando la publicación de un libro de poemas titulado Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems.