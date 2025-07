Adiós a uno de los rostros duros de Tarantino: revelan la causa de muerte de Michael Madsen

(Photo by Albert L. Ortega/Getty Images) / Albert L. Ortega

El actor Michael Madsen, reconocido por sus papeles en películas dirigidas por Quentin Tarantino, falleció a los 67 años este jueves, tras ser encontrado inconsciente en su casa en Malibú, California.

De acuerdo con su representante, la causa del fallecimiento fue un paro cardíaco. Pese a los intentos de asistencia, los servicios de emergencia que llegaron tras una llamada al 911 lo declararon muerto en el lugar.

Adicciones y últimos proyectos

Según información proporcionada al medio DailyMail, Madsen enfrentaba una adicción al alcohol al momento de su muerte. Aun así, estaba activo en proyectos cinematográficos independientes y en la publicación de un libro de poesía titulado “Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems”.

La familia del actor, incluyendo su esposa separada DeAnna, sus hijos Max, Christian y Luke, fue vista en las afueras del domicilio en medio de una profunda consternación.

Un ícono del cine de Tarantino

Michael Madsen alcanzó fama mundial por su colaboración con Quentin Tarantino, especialmente en películas como “Reservoir Dogs” (1992), “Kill Bill: Vol. 2” (2004), “The Hateful Eight” (2015) y “Once Upon a Time in Hollywood” (2019). También destacó por su papel como Sonny Black en “Donnie Brasco” (1997).

Sus representantes afirmaron que el actor estaba ilusionado con su futuro profesional. “Michael Madsen fue uno de los actores más emblemáticos de Hollywood y será extrañado por muchos”, indicaron en un comunicado.