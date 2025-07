Revelan antecedentes sobre muerte de reconocida actriz porno: había drogas y fotos sexuales esparcidas en su hogar

Una lamentable noticia golpea al mundo del cine para adultos. Kylie Page, reconocida actriz del rubro, fue hallada sin vida el pasado 25 de junio en su residencia ubicada en Hollywood, Los Ángeles, según informó el medio especializado TMZ.

El hallazgo se produjo luego de que un amigo, preocupado por no tener noticias de ella, decidiera alertar a las autoridades. Una vez en el lugar, los servicios de emergencia constataron el fallecimiento de la creadora de contenido erótico de 28 años.

De acuerdo con información policial compartida por el medio estadounidense, se encontraron sustancias como fentanilo y elementos relacionados con el consumo de drogas.

También se reportó la presencia de material fotográfico de contenido sexual, de ella con distintos hombres, esparcido dentro del departamento.

Aunque hasta el momento no se ha oficializado la causa de muerte, las primeras indagatorias apuntan a una sobredosis como principal hipótesis. Las autoridades no sospechan de participación de terceros ni de que haya ocurrido un delito.

La familia de Kylie Page busca traer de vuelta su cuerpo a su pueblo natal

Kylie Page, cuyo nombre legal era Kylie Pylant, nació en Tulsa, Oklahoma. Su carrera dentro del cine para adultos la llevó a trabajar con compañías reconocidas internacionalmente, como Vixen Media y Brazzers, en esta última obtuvo notoriedad por su desempeño.

A través de sus redes sociales, Brazzers en X dedicó palabras en su memoria, destacando aspectos de su personalidad y el impacto que dejó en el ambiente profesional donde se desarrolló.

La familia de Kylie inició una campaña en GoFundMe con el objetivo de reunir fondos para costear los servicios funerarios y trasladar su cuerpo desde California hacia el Medio Oeste, su lugar de origen.

“Este GoFundMe no se trata solo de los gastos funerarios. Se trata de traer a Kylie a casa. Se trata de ayudar a su familia a superar la conmoción, el dolor y la inimaginable realidad que viven”, dice en el sitio web de la campaña.