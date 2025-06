Luto en la televisión chilena: muere a los 97 años el papá de icónica figura de Canal 13 y TVN

Durante la tarde del sábado, Paulina Nin de Cardona anunció públicamente el fallecimiento de su padre, Sergio Nin de Cardona Valenzuela, quien tenía 97 años.

La animadora y panelista de los programas Hay que decirlo (Canal 13) y El Medio Día (TVN) utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer la noticia, acompañando la publicación con un breve pero emotivo mensaje: “Te quiero papá”.

Junto con la despedida, la comunicadora entregó los detalles relativos a los funerales, informando que el velorio se realizará este fin de semana en la Parroquia San Pedro de Las Condes.

El funeral, en tanto, está programado para iniciar el lunes 30 de junio a las 11:00 horas en la misma iglesia.

El padre de Paulina Nin llevaba tiempo delicado de salud

Cabe recordar que Paulina Nin había compartido en ocasiones anteriores el delicado estado de salud que enfrentaba su padre, particularmente debido a las limitaciones físicas propias de su avanzada edad.

En una entrevista concedida el año pasado al programa Podemos Hablar, la animadora relató la complejidad de cuidar a un adulto mayor. “Uno no se da cuenta de lo que significa cuidar a un adulto mayor hasta que lo vive. Me faltaban fuerzas, no sabía cómo tomarlo… Ya era difícil, porque es puro huesito, no tiene masa muscular”.

En esa misma instancia, explicó que, luego de un largo período de cuidados, tomó la decisión de internarlo en una residencia, decisión que fue respaldada por su padre.