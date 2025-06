En medio de una compleja historia pública, Camila Sepúlveda y Jordhy Thompson dieron a conocer el nacimiento de su hijo Valentín. La noticia fue confirmada a través de redes sociales por ambos padres, quienes compartieron emotivos mensajes.

“Valentín. Bienvenido al mundo, hijo mío. Estoy completamente enamorada de ti”, expresó la influencer junto a una fotografía del bebé.

Por su parte, el futbolista chileno que milita en el Orenburg de Rusia respondió con afecto: “Amores de mi vida. Qué manera de estar enamorado de mi Valentín”.

Y en una storie en Instagram, el talentoso mediapunta agregó: “Hasta que llegó el amor de mi vida. Estoy completamente enamorado de ti, mi príncipe”.

Padres con una relación, al menos, conflictiva

El nacimiento de Valentín ocurre tras varios episodios polémicos que marcaron la relación entre ambos.

En su momento, Camila Sepúlveda acusó públicamente a Jordhy Thompson de que “había dejado embarazada a una rusa allá también. Llevaba harto tiempo siéndome infiel con ella, apenas le pillé eso, agarré mis maletas, a mi hijo y nos devolvimos al tiro”.

Entonces, la joven además detalló que le envió pruebas al futbolista tras confirmarse su embarazo, y afirmó que la otra mujer que estaba en gestación también hizo lo mismo.

En ese momento, la influencer también recordó que había perdonado previamente al exmediapunta de Colo Colo tras denunciarlo por presunta violencia intrafamiliar, pero aseguró que esta vez no lo haría: “Para mí ya no hay perdón, con los bebés no se juega”.

Mientras tanto, Jordhy Thompson fue noticia este martes tras anotar un gol en un amistoso de pretemporada donde Orenburg venció 2-0 a Murom.