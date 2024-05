El duro diagnóstico de Paulina Nin sobre la delincuencia en el país: “No me vengan a decir que es por la desigualdad”

Una dura crítica hizo la comunicadora Paulina Nin al analizar la crisis de seguridad y delincuencia en nuestro país en medio del programa “Todo Va a Estar Bien”, de Via X.

Durante su participación en el espacio, la histórica animadora de TVN recordó un violento asalto del que fue víctima en 2014, donde declaró que desde ese entonces, “hemos empeorado absolutamente”.

“Es cosa de que tú veas, aquí matan todos los días a alguien, degollan a alguien, encuentran cabezas por un lado, torsos por otro, matan niños...”, dijo al respecto.

“Han entrado más malos que buenos”

En esa línea, Paulina criticó que debido a la existencia de estos casos, “obviamente están fallando las autoridades que no hacen lo que corresponde para poner mano dura en cuanto a la delincuencia en el país”.

Al ser consultada sobre cuál cree que es el origen de la gran cantidad de ilícitos, la antigua presentadora expuso que para ella no tiene que ver con un tema de diferencia de oportunidades.

“La desigualdad ha existido siempre en este país. Siempre han existido ricos y siempre ha habido pobres y una tremenda clase media. O sea, no me vengan a decir que es por la desigualdad, no”, sostuvo.

En ese sentido, Paulina Nin apuntó a que lo que ocurre actualmente en nuestro país es que “aquí ha habido un ingreso de una gente extranjera sin control y han entrado más malos que buenos, para que estamos con cosas”, concluyó.