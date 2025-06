“Si no llegaba lo mataba”: el estremecedor relato de una madre tras descubrir como una niñera maltrataba a su hijo en Córdoba, Argentina / unknown

Una pareja de la provincia de Córdoba, Argentina, presentó una denuncia por maltrato infantil contra la niñera que cuidaba a su hijo de solo siete meses, luego de descubrir fuertes agresiones a través de las cámaras de seguridad instaladas en su hogar.

La madre del menor, Georgina, relató al medio El Doce que revisaba las grabaciones cuando presenció los hechos: “Vi cómo la niñera maltrataba a mi bebé, vi cómo le daba una cachetada que le daba vuelta la cara y lo revoleaba como un muñeco”.

En las imágenes también se observaría a la mujer propinándole varias bofetadas seguidas con la intención de hacerlo dormir. “Le pegó cinco cachetadas al hilo”, detalló Georgina, quien además denunció que la niñera lo alimentaba cubriéndole el rostro con una manta hasta la nariz.

Alarmada, la madre dejó su trabajo y volvió de inmediato a su casa. “Sentía que si no llegaba lo mataba”, aseguró. Al enfrentar a la cuidadora, esta no mostró arrepentimiento alguno: “Su mirada era como si no hubiera hecho nada”.

La familia espera que se apliquen sanciones judiciales y que se le prohíba a la mujer ejercer labores relacionadas con el cuidado infantil. “Está claro que esta mujer no está apta para hacer esta clase de trabajos”, concluyó Georgina.

Las siguientes son imágenes son fuertes y podrían herir las sensibilidades de algunas personas.