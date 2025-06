“Mi objetivo es que no haya más Mundiales de Clubes, no hay fechas” / Carl Recine - FIFA

El Mundial de Clubes 2025 genera amor y odio en distintas partes del planeta, considerando lo complejo que tiene el desarrollar un torneo con la temporada recién terminada en Europa, con jugadores mayormente fundidos por el desgaste físico.

En el marco de un ciclo de ponencias en Madrid por los derechos de televisión, el presidente de La Liga de España, Javier Tebas, apuntó a que el torneo, que se proyecta para su desarrollo cada cuatro años, tenga corta vida.

"Mi objetivo es que no haya más Mundiales de Clubes, no hay fechas. No hace falta otra competición más. No hay más dinero en el mundo de los derechos audiovisuales. Lo que hay que hacer es mantener el ecosistema y eliminarlo", remarcó, junto con cuestionar el nivel de juego.

“No vi ningún partido, salvo ayer, que vi un poco del Chelsea y me pareció un amistoso de verano. No vi intensidad en los 25 minutos que vi del encuentro”, planteó Javier Tebas.

De hecho, descartó darle mayores licencias a Atlético de Madrid y Real Madrid por su participación en el Mundial de Clubes 2025, considerando que ambos ya pidieron retrasar el inicio de sus partidos en La Liga Española.

“Hay un convenio colectivo que dice tres semanas de vacaciones. Que yo sepa los equipos de la Premier o de la Bundesliga van a empezar como siempre. Si el Real Madrid o el Atlético de Madrid ganan o llegan a semifinales, van a ganar 120 millones de euros. ¿Vamos a tener que empezar más tarde porque vienen cansados? Hay que pensar en el resto de clubes", concluyó Javier Tebas.