Mundial de Clubes 2025: ¿por qué los partidos del torneo se pueden ver gratis?

Una de las situaciones que han ido marcando el ya más que particular desarrollo del Mundial de Clubes 2025 es la forma en que se puede seguir los partidos.

Esto pues al margen de los acuerdos alcanzados por FIFA para que Chilevisión y Disney+ tengan la posibilidad parte de los partidos, con una planilla completa de duelos disponible también en D Sports, se suma una opción gratuita.

Solo con la mera inscripción en la app, los fanáticos en Chile y todo el mundo pueden seguir los 63 partidos del Mundial de Clubes 2025 gratuitamente a través de DAZN.

La pregunta que muchos se hacen es cuál será el “precio a pagar”, al margen de entregar algunos datos personales, con tal de disponer, en buena calidad y con periodistas especializados según cada zona del planeta, de las transmisiones en vivo.

Los “tentáculos” de Arabia Saudita

El Mundial de Clubes 2025 era un verdadero dolor de cabeza para FIFA, pues hasta finales del año pasado no lograban vender los derechos de transmisión y, con ello, se encontraban en dificultades para garantizar los millonarios montos que se le prometieron a los participantes.

Todo hasta que el 4 de diciembre, DAZN ofreció 1.000 millones de dólares para quedarse con la transmisión del evento.

Casualmente, un mes después, Arabia Saudita, a través de SURJ Sports Invesment, compró el 10% de la señal televisiva en... 1.000 millones dólares, mismo monto que fue oficializado por FIFA como el premio a repartir en el Mundial de Clubes 2025.

En medio de todo este proceso, también casualmente, el país saudí concretó un viejo anhelo: ser la sede del Mundial de Fútbol en 2034.

"Tal vez en los próximos años se pueda decir que el mayor truco del Mundial de Clubes fue convencer a quienes se preocupan por las estructuras del fútbol de que en realidad no existe, de que se trata de un modelo de negocio que se puede derrotar al no gustarle o no seguirlo, y que simplemente se desvanecerá en el pantano. Mientras que en realidad, el imperio tiene una nueva y poderosa arma, que se está colocando ante nuestros ojos, que ya está en juego, hundiendo sus dedos en las ligas domésticas, desarmando el espectáculo“, escribieron en el diario británico The Guardian, reflejando el torcido proceso que refleja el hoy poder seguir gratuitamente el Mundial de Clubes.