Tras ser vinculado con Coté López: Conocido actor de Hollywood se llena de mensajes de chilenas en Instagram

Una ola de comentarios de chilenas invadió recientemente la cuenta de Instagram del actor estadounidense Ryan Eggold, luego de que surgieran rumores de un posible vínculo con la modelo y empresaria María José “Coté” López.

La especulación comenzó cuando el portal Infama reveló que ambos personajes se siguen mutuamente en Instagram. Además, según el medio, habrían estado intercambiando mensajes privados en la plataforma, lo que encendió las alarmas entre los seguidores chilenos.

Como resultado, la cuenta del protagonista de New Amsterdam se llenó de mensajes con referencias a Chile y a la exesposa de Luis Jiménez, quien actualmente se encuentra participando en el reality Mundos Opuestos 3.

Lo que le dijeron las chilenas al actor de Hollywood

Comentarios como “Si la Cote López tiene algo con él, yo me declaro fan de su relación” comenzaron a aparecer con frecuencia.

Otro mensaje decía: “¡Este sí que sí! Mino todo el rato... Evolucionamos desde El Rey León a New Amsterdam jajajaja 🇨🇱. Vamos shileeeee“.

Incluso hubo bromas en tono local como: “Discúlpanos Luchini, pero siempre son bueno los cambios para la salud, más ahora en invierno. 🇨🇱”.

Entre las numerosas reacciones también se leyeron: “Ya po, vamos por la Coté López, total está soltera” y “Se imaginan a la Coté López en un capítulo de New Ámsterdam”. Una usuaria sentenció: “AHORA SI MERECE QUE CANTEMOS EL HIMNO NACIONAL”.

Ryan Eggold, de 40 años, ha desarrollado una destacada carrera en la televisión estadounidense. Es ampliamente reconocido por su papel como el doctor Max Goodwin en New Amsterdam, serie que fue emitida en Chile por TVN.

Además, en 2012, actuó junto a Mischa Barton en la película sobrenatural I Will Follow You Into the Dark, dirigida por Mark Edwin Robinson.