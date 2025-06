“No es de este mundo”: destacan participación de Stephanie Vaquer en evento Money in the Bank

Un sábado inolvidable vivió la luchadora chilena Stephanie Vaquer, quien fue parte de dos destacados eventos de WWE en la misma jornada: Worlds Collide y Money in the Bank.

En ambas ocasiones, “La Primera” demostró por qué se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la lucha libre internacional.

La primera aparición de la jornada fue en Worlds Collide, instancia que marcó una colaboración sin precedentes entre WWE y la empresa mexicana AAA.

Allí, la estrella chilena formó equipo con Lola Vice para enfrentar a Chik Tormenta y Dalys, con quien compartía una historia previa forjada en CMLL.

Durante el combate, Dalys y Tormenta comenzaron dominando el encuentro con técnica y agresividad, enfocándose primero en sanfernandina y luego en Lola Vice.

Pero la respuesta de Stephanie Vaquer no se hizo esperar. Recuperó el dominio del ring, impuso su característico estilo y lideró el contragolpe.

El momento clave llegó cuando Lola Vice ejecutó un cannonball sobre Chik Tormenta fuera del encordado. Dalys intentó su clásica maniobra torture rack sobre La Primera, pero la chilena la revirtió con su letal SVB, asegurando la victoria con la cuenta de tres.

El debut de Stephanie Vaquer en Money in the Bank

Más tarde, en Money in the Bank 2025, La Primera protagonizó su debut en uno de los combates más importantes del calendario anual de WWE. Enfrentó a gigantes del circuito como Rhea Ripley, Giulia, Alexa Bliss, Naomi y Roxanne Pérez.

A pesar de mostrar una actuación sobresaliente en el ring de Los Ángeles, y de estar a escasos segundos de conseguir el codiciado maletín, fue finalmente Naomi quien se alzó con la victoria.

Stephanie Vaquer estuvo a punto de capturarlo, pero fue detenida por Roxanne Pérez en los momentos finales.

La chilena recibió elogios por parte del equipo de WWE en Español: “De Chile para el mundo”, “No puedo creerlo, la diosa Stephanie Vaquer no es de este mundo. No puede ser” y “Te dije que no era humana. Ella es una diosa del Olimpo que aterrizó en WWE para gracia todos nosotros”.