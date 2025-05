“Lección aprendida, para la próxima...”: el potente desahogo de Coté López contra el programa “Podemos Hablar”

Luego de su participación en el programa Podemos Hablar, Coté López utilizó su cuenta de Instagram para manifestar su descontento con la forma en que se editó la entrevista transmitida por CHV el pasado viernes.

La modelo y empresaria había reaparecido en televisión después de más de una década para abordar diversos episodios relevantes de su vida personal.

Durante su intervención en el espacio conducido por Diana Bolocco, la influencer recordó el quiebre con el exfutbolista Luis Jiménez, tras una relación de 18 años.

También se refirió a un episodio mediático vinculado con Mauricio Pinilla, conocido como el caso del “rey león”, así como a la difícil experiencia de haber perdido un embarazo durante su estancia en Dubái.

Uno de los momentos que más llamó la atención en el programa fue cuando la empresaria sorprendió a la conductora al simular abandonar el estudio. “No venía a la tele hace 13 años y no puedo creer que me estén haciendo esto… Así que yo me voy”, dijo en tono de broma.

El desahogo de María José López

A pesar del impacto del capítulo, la empresaria comentó posteriormente que varios momentos importantes de la grabación no fueron emitidos. “Pucha, la entrevista fue mucho más larga. Faltaron muchas partes que me hubiera gustado que aparecieran”, sostuvo.

“Unieron partes donde yo iba a decir otra cosa con otras, pero bueno quedé igual ‘conforme’”, añadió después en una publicación en Instagram.

Finalmente, Coté López lamentó que “cortaron toda mi publicidad a Clo, mis estudios, como emprendí y otras cosas que creo hubiese ayudado a muchas mujeres. Lección aprendida, para la próxima programa en vivo…”.