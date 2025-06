Polémica en “Amiga Date Cuenta”: Magdalena Max-Neef revela detalles inéditos de la salida de Pancha Merino del programa

En una publicación reciente en su cuenta oficial de Instagram, Magdalena Max-Neef abordó directamente uno de los rumores más comentados sobre la polémica salida de Francisca “Pancha” Merino del programa Amiga Date Cuenta, emitido por TV+.

La actriz respondió a una nota publicada por un medio nacional que aseguraba: “O se va Pancha Merino o nos vamos nosotras”, apuntando a una supuesta exigencia por parte del resto del elenco.

Sobre esa afirmación, la intérprete de 63 años fue clara: “Solo aclarar que la decisión de que Francisca Merino no siguiera en el programa, Amiga Date Cuenta de TV+, fue tomada por la dirección del canal y se le comunicó, el día jueves 5 de junio en la mañana”.

Además, explicó que fue “previo a cualquier conversación por parte de la dirección con las otras panelistas, quienes fuimos informadas del hecho, en una reunión mantenida durante la tarde. Por lo tanto, esta publicación es una falacia mal intencionada”.

También agregó que “nunca pondríamos como condición para seguir trabajando el despido de otra persona, independiente de las desavenencias que pudiéramos tener con ella. Si la situación nos resultara insostenible, renunciaríamos nosotras”.

La discusión que provocó la salida de Pancha Merino

El conflicto original se desató en plena transmisión del programa, cuando Pancha Merino preguntó: “¿Qué cambiarías de mí?”.

Pepi Velasco no dudó en responder: “La gente que no es bonita, que no es físicamente de tu agrado, eres muy maltratadora frente a esa gente. Y yo creo que eso no puede ser porque la gorda no tiene culpa de ser gorda, la fea no tiene culpa de ser fea”.

La también panelista de Tal Cual respondió de inmediato: “Eres muy resentida amiga, tienes que sacarte ese resentimiento, porque si no vas a ser toda la vida pobre. Toda la vida vas a estar envidiando al resto”.

Y su compañera enseguida le replicó: “Yo no soy pobre. A ver, ¿quién te dijo que era pobre? No soy pobre, soy austera, que es distinto”.

A pesar del intento de Eva Gómez por calmar los ánimos, la discusión escaló. Pancha Merino continuó: “Eres muy envidiosa y resentida, tienes que sacarte ese resentimiento que tienes. Tienes que sacarte esa hueá de amargada y resentida, porque así no te va a ir nunca bien”.

Finalmente, la expanelista de SQP se retiró visiblemente molesta mientras decía: “Jorge, yo no estoy para verme expuesta de esta manera”. Mientras que, posteriormente, se explicó que aunque se fue Amiga Date Cuenta, sigue siendo parte del canal, ya que mantiene su rol como panelista en Tal Cual.