¡Reveló por qué lo hizo! Pancha Merino rompió el silencio tras tratar de “pobre” y “resentida” a compañera en TV

Fue una pelea que terminó con escándalo. A tal punto que, Pancha Merino, acabó renunciando al programa Amiga Date Cuenta.

Uno que la actriz protagonizó con una compañera de programa, su colega Pepi Velasco, y donde la trató de “resentida”, de “comunista” y de “pobre”, mientras hablaban de la gente “linda” y la gente “fea” en TV.

Un cruce que terminó con Merino fuera, y haciendo sus descargos en el sitio Fotech.

“De repente uno está en proyectos donde no funcas… Las personas somos diferentes, vibramos diferente y yo vibro desde la admiración, desde rodearme de lo que yo quiero ser. No ando con resentimiento o sintiendo que yo tengo menos, que el otro tiene más, no funco en eso. No quiero vibrar en eso", partió diciendo.

Respecto a la pelea en sí, Pancha explicó que “yo me defendí de un ataque, a mí me atacaron en pantalla" y defendió su punto indicando que “ese tipo de cosas se pueden decir, pero en la pauta. Y esto es televisión. Yo hoy día ando de buzo, haciendo aseo. Pero si voy a trabajar, tengo que ir acorde a eso. Y sobre todo si estás en pantalla. Yo soy una profesional y parte de nuestro trabajo es arreglarte estéticamente para trabajar en pantalla. Pero eso no es discriminatorio".

“Si andas en buzo y moño todo el día, te empiezas a deprimir. Entonces, a eso iba yo. Pero bueno, con la gente compleja, no… Cualquier cosa que digas va a ser un ataque", arremetió.

Y siguió dándole a su excompañera. “Lo que pasó con la Pepi, lo siento, a mí me carga pelear, pero encuentro que hay cosas que no se dicen en pantalla. Y parte de la pega es arreglarte, pero no le andas pidiendo a tus compañeras que te regalen ropa. O sea, encuentro que hay comportamientos sociales y culturales que no tienen que ver con el acceso económico, ni con el vínculo con un tema social, tienen que ver con un tema de inteligencia emocional", cerró.