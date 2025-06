Ministro de Seguridad advierte a la ANFP: “No tengo ningún inconveniente de que el fútbol se interrumpa si no cumplen la ley”

El pasado fin de semana, en la Cuenta Pública, el Presidente Boric abordó los problemas de seguridad del fútbol chileno, donde aseguró que “sacamos poco con que el Estado cumpla su parte de la pega si los clubes deportivos y su federación, en particular la ANFP, no asumen las obligaciones que le impone la ley“.

Esas definiciones del mandatario, entre otras, no cayeron nada bien en Quilin, provocando la reacción del líder del balompié nacional, Pablo Milad.

"Los dichos del Presidente son desafortunados. Pensamos que le falta mucha información de lo que hacen los clubes cada fin de semana, son más de 800 partidos cada año. No habría resoluciones autorizando partidos si no cumpliéramos la ley. La cantidad de multas es la mínima. Sus asesores no le han comunicado bien”, argumentó, además de lamentar su falta de reacción con el Presidente Boric.

Todas estas palabras fueron respondidas ahora por el Ministro de Seguridad, Luis Cordero, en diálogo con La Tercera.

“A mí me parece sorprendente la respuesta del Presidente de la ANFP (...) Lo que no me queda claro es si la ANFP es una asociación que agrupa clubes deportivos o es un actor político más. Porque la respuesta del Presidente de la ANFP no es la del representante de una organización de la sociedad civil, es más bien la de un político activo; y si es así, mejor sincerarlo. Me sorprendió que recordarles que hay que cumplir la ley generara tanta preocupación en ellos”, remarcó.

Además, criticó que desde el fútbol se diga que los problemas de seguridad van más allá de la actividad en sí.

“Es que esa es una respuesta política, no técnica. Y claro, como pareciera, es una respuesta que está más bien hecha para eludir responsabilidad. Es como decir, mire, “la violencia en la sociedad no es responsabilidad nuestra, pero la violencia que ocurre dentro del estadio sí es responsabilidad suya”. Es una pregunta ilógica, carente de sentido en cualquier parte", enfatizó.

Luis Cordero y su “advertencia” al fútbol

El Ministro de Seguridad ahondó en sus críticas a la forma en la cual los equipos nacionales han desarrollado fórmulas con tal de evitar incidentes en los recintos deportivos.

“Yo creo que los clubes y la ANFP son un eslabón débil en la estructura de seguridad. Hoy día cualquier persona que realice un evento masivo tiene que cumplir con una serie de obligaciones y a partir de noviembre van a ser más estrictas. Esta idea de que un evento masivo en cuyos beneficios se internalizan, la sociedad tiene que asumir los costos colectivos de una actividad que obtiene beneficios muy singulares, es la paradoja que se encuentra detrás de esto”, explicó.

Además, ante la consulta de si hay incumplimientos a la ley en el corto plazo, sostuvo que la actividad podría paralizarse.

“Yo no tengo ningún inconveniente de que el fútbol se interrumpa si no cumplen la ley. Y por eso el mensaje del Presidente ha sido tan claro”, cerró Luis Cordero.