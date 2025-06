Esteban Paredes confiesa el consejo de Marcelo Bielsa que cambió su carrera

Al momento de analizar su carrera, Esteban Paredes ha ido permanentemente destacando el rol de Marcelo Bielsa.

El DT argentino lo consideró aun cuando estaba en Santiago Morning para el proceso que le terminó permitiendo jugar el Mundial de Sudáfrica 2010.

En conversación con Arturo Vidal en su programa de YouTube “El Reinado de Vidal”, el exartillero volvió a reconocer lo fundamental del “Loco” en su carrera.

“El profe Bielsa me puso de 9, me puso más arriba (...) Llegó hasta La Pintana a verme jugar. No habló conmigo ahí, no sabía que estaba allí tampoco, después me citó a la selección y todo”, recordó Esteban Paredes, junto con valorar un consejo que le dio durante su estadía en la selección.

“En Juan Pinto Durán me dijo: “Mira Esteban, tienes que hacer todos esos movimientos que hiciste en el partido 10, 15 veces, y vas a hacer más goles”. No me dijo nada malo. “Si mejoras esto, vas a ser mucho mejor”, me dijo. Y después me puso de 9″, comentó el exdelantero, quien selló su prolífica carrera convirtiendo 12 goles en La Roja y 221 en Primera División.