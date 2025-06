“Sus palabras fueron desproporcionadas”: Pablo Milad cuestiona las críticas del Presidente Boric hacia la ANFP en la Cuenta Pública

Ayer domingo, durante el desarrollo de la Cuenta Pública, el Presidente Boric sorprendió con sus cuestionamientos a la gestión de la ANFP ante los problemas de seguridad que se han dado en el fútbol chileno.

“Sacamos poco con que el Estado cumpla su parte de la pega si los clubes deportivos y su federación, en particular la ANFP, no asumen las obligaciones que le impone la ley (...) En la medida en que se sigan resistiendo a ello, son ellos los responsables de privar a las familias de la alegría del fútbol", planteó el mandatario ante el Congreso.

A un día de estas palabras, el mandamás de la ANFP, Pablo Milad, salió a responderle públicamente. “Los dichos del Presidente son desafortunados. Pensamos que le falta mucha información de lo que hacen los clubes cada fin de semana, son más de 800 partidos cada año. No habría resoluciones autorizando partidos si no cumpliéramos la ley. La cantidad de multas es la mínima. Sus asesores no le han comunicado bien”, explicó en Juan Pinto Durán, en medio del entrenamiento de la selección chilena.

“Somos los más interesados en que se llenen los estadios, los clubes necesitan el público para financiarse. Venimos impulsando el Registro Nacional del Hincha hace dos años. Los hechos en el último tiempo es algo que no ocurre siempre, los desmanes son aislados. Hay que mejorar, trabajando en conjunto, criticando menos e informándose más”, planteó Pablo Milad, manifestando su distancia con el Presidente Boric.

“No hemos tenido nunca relación con el Presidente. Soy el único Presidente de Sudamérica que no se ha reunido con el Presidente de su país. Hemos pedido en más de ocho ocasiones, incluso por ley del lobby, para una reunión, queremos mostrar lo que estamos haciendo. Sus palabras fueron desproporcionadas”, remarcó, aunque evidenció que tampoco es la idea de la ANFP entrar en conflicto con el gobierno.

“Hemos trabajado con el IND y el Ministerio del Deporte de la mano, creo que no le informaron de buena forma. No es un conflicto, solamente es clarificar un tema del que a lo mejor no tiene toda la información”, cerró Pablo Milad.