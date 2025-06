“Debes permitirme mencionar a la víctima como tal”: Julio César Rodríguez protagoniza tenso momento con Cristián Campos

Durante la edición de este domingo de Primer Plano, Cristián Campos sostuvo un cruce de alto voltaje con Julio César Rodríguez, mientras relataba su experiencia tras ser acusado por Raffaella Di Girolamo.

El actor acudió al programa para entregar su perspectiva luego del sobreseimiento por prescripción en la causa de abuso sexual en su contra.

A pesar del cierre judicial, la resolución acreditó tres hechos de vulneración sexual, algo que el intérprete lamentó profundamente: “No fue un resultado que esperábamos para nada, todo lo contrario”.

Durante la conversación, el actor explicó que su intención es llevar el caso a una nueva instancia judicial. “Vas a la Corte de Apelaciones con el mismo caso, con la misma carpeta. ¿Por qué esperar que en la Corte de Apelaciones esto se revierta? ¿Cuál es tu fe?”, preguntó Julio César.

“Porque conozco la carpeta, o sea, porque, primero, tenemos la verdad. Porque la verdad está explicitada en esa carpeta. Si esa es la impotencia que a mí me da, que el juez no haya sido capaz de ponderar esa información”, respondió Cristián Campos.

“Y haya decidido, de alguna forma sesgada e ideológica, atender los relatos de la supuesta víctima, o víctima, como te gusta decir a ti”, añadió.

El cruce entre JC Rodríguez y Cristián Campos

Ante esto, Julio César Rodríguez intervino con firmeza: “Tenemos que ser respetuosos”, generando así un ambiente tenso en el estudio.

Sin embargo, el intérprete no desistió en sus cuestionamientos hacia la denunciante: “Yo lo he pasado muy mal, JC, y tengo derecho a plantarme sin eufemismos. Lo he pasado pésimo, han sido muy injustos conmigo, con mi familia y con mi hija”.

No obstante, el animador de Chilevisión no se quedó callado y le replicó: “Tú debes permitirme a mí mencionar a la víctima como tal, porque es la sentencia que tenemos de la justicia de Chile”.

La tensión aumentó cuando el actor señaló: “Estás en tu libertad de hacerlo, no me pidas lo mismo. No me pidas lo mismo, porque yo he sido afectado por una falsa denuncia“.

“Y las falsas denuncias déjame decirte que existen, y que existen hombres se quitan la vida porque no los dejan ver a sus hijos, porque los acusan de abuso”, complementó.

“El abuso de menores es algo execrable, pero también existe la falsa denuncia, y hay que sacarse la venda de los ojos y ver que existen también, y que también son víctimas. Una falsa denuncia es también un abuso. Yo sé que es políticamente incorrecto decirlo y arriesgo que me tapicen por Twitter”.