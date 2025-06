“Me mandó un WhatsApp y yo no se lo contesté”: Cristián Campos lapidó a Pedro Campos por cruel actuar con su hija menor

Fue una entrevista reveladora y, a ratos, muy dura. Cristián Campos estuvo más de una hora en el estudio de Primer Plano, hablando sobre la denuncia de abuso en su contra.

El actor le contó a Julio César Rodríguez varios episodios desconocidos para la opinión pública, defendiendo una vez más su inocencia.

Incluso, habló de sus hijos. Y relató un episodio con Pedro Campos que lo hizo lapidarlo por completo luego de que tanto él como Antonio, su hijo mayor, le dieran la espalda y favorecieran a Raffaella, su denunciante.

Cristián contó que, durante la pandemia, vivió con su hijo Pedro, su esposa María José Prieto, y su hija más pequeña, Julieta, de ahora 15 años.

“Cocinaban juntos y se llevaban muy bien, pero todo eso se acabó. Ellos dejaron de verla. Así de simple”, acusó.

Y señaló que “Pedro me mandó una vez un WhatsApp y yo no se lo contesté. Que ellos dejaran de ver a mi hija, como que se me cortó algo adentro”.

El actor aseguró que “no me dan ganas de hablar con ellos. Esa cosa puntual con la Julieta es lo que me desafectó”.

Junto a esto, defendió y lloró por su pequeña. “Ella ha tenido que vivir y hacerse fuerte y acortar su periodo de infancia viviendo una cochinada", cerró.