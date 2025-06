Cristián Campos responde a comparación con caso Karadima: “Él tuvo más de 100 denuncias por abuso y yo tengo una que es falsa”

Cristián Campos abordó la comparación que hizo el abogado de Raffaella di Girolamo, Juan Pablo Hermosilla, con el caso de Fernando Karadima en torno a la denuncia por abuso sexual en su contra.

Recordar que en enero pasado, el jurista se refirió al eventual sobreseimiento del actor en The Clinic. “Una cosa es como el caso de Karadima y numerosos otros, en que se establece que los hechos son efectivos, pero se dice que no se puede condenar a la persona porque ha pasado demasiado tiempo”, dijo en aquella ocasión.

Agencia UNO | Juan Pablo Hermosilla Ampliar

En el estudio de Primer Plano, se le consultó sobre esta comparación a Cristián Campos, el cual respondió: “Lo que diga Juan Pablo Hermosilla me tiene sin cuidado . Además, forma parte del estilo de él de confundir las cosas“.

“Me parece grosera la comparación”

“Karadima tuvo creo que más de 100 denuncias por abuso. Yo tengo una que es falsa y han levantado las piedras buscando a alguien que haga una denuncia contra mí y no encontraron”, añadió.

También el actor indicó que “el abusador es un abusador en serie. A mí no me encontraron ninguna otra posibilidad de abuso en todo este tiempo que han investigado. De modo que me parece grosera la comparación “.

Finalmente, Cristián Campos se refirió a su vida: “Si Dios quiere me queda mucho todavía y tengo muchas ganas de terminar de criar a mi hija y de seguir trabajando“.

Revisa aquí las declaraciones de Cristián Campos en Primer Plano: