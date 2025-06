“Asustada”: Milagros Zabaleta revela que está preocupada por estudiar en Estados Unidos con Donald Trump como presidente

Tras anunciar con entusiasmo en marzo que cursaría Negocios y Emprendimiento en la Universidad Loyola Marymount, en Estados Unidos, Milagros Zabaleta volvió a referirse al tema, esta vez por las dudas surgidas ante recientes decisiones del gobierno estadounidense.

En sus historias de Instagram, la hija del actor Jorge Zabaleta abordó las complicaciones generadas por las nuevas restricciones migratorias del presidente Donald Trump, quien suspendió la emisión de nuevas citas para visas de estudiantes extranjeros.

“Hoy día hablé con la universidad en la mañana y me dijeron que ellos no creían que vaya a ser algo definitivo”, explicó la joven influencer.

Hasta el momento la hija de Jorge Zabaleta no se vería afectada por las medidas de Trump

La influencer detalló que, según le informaron desde la casa de estudios, si es que se confirmaran las medidas más severas del gobierno estadounidense, estas afectarían a “países que estuvieran en conflicto con Estados Unidos: para aliados de Palestina creo, para los chinos”.

“Esto era como una pataleta temporal que le había dado a Trump, pero que estemos tranquilos y que se va a solucionar”, añadió,

Sobre la forma en que se enteraron de la situación, comentó que incluso en la universidad no habían recibido información oficial. “A ellos ni siquiera le habían dicho nada. Se habían enterado al igual que todos nosotros por las noticias y no tenían idea. Las embajadas no les había dicho nada”, señaló.

Indicó además que “la gente que ya tiene su appointment (cita) para sacar la visa no se la están cancelando, entonces es una pataleta nomás”.

Finalmente, con un tono humorístico, Milagros Zabaleta cerró diciendo: “Así que acá estamos chilling (tranquilas)... ¡Asustadas!”.