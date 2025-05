Tres niños más grandes le golpearon: Gimnasta Makarena Pinto denuncia feroz bullying que sufrió su hijo de 8 años

Una dura situación familiar reveló recientemente la destacada gimnasta chilena Makarena Pinto. A través de sus redes sociales, informó que su hijo Agustín, de tan solo 8 años, fue víctima de un violento episodio de bullying en su colegio.

Según relató la atleta, “el día martes, tres alumnos de quinto básico lo empujaron, tiraron al suelo y le pegaron. Estos ‘niños’ de quinto querían que mi hijo y sus compañeros, que son de tercero, pelearan entre ellos. Como no aceptaron, simplemente los golpearon”.

En una de sus stories de Instagram, la profesora de educación de gimnasio manifestó: “Tal vez muchas familias han pasado o están pasando por esto. Me imagino que pasa en muchos colegios, pero no podemos normalizar situaciones que afectan a diferentes niños”.

La deportista también expresó su descontento por la falta de comunicación por parte del establecimiento educacional. “Encuentro insólito que nadie nos haya llamado del colegio. No hubo correo, ningún feedback a la salida. Absolutamente, nada”, escribió.

Luego cuestionó: “O sea, normalizaron la situación y mi pregunta es, ¿cuántas situaciones esconde el colegio? ¿Cuántas cosas no nos enteramos los padres?”

Está profundamente afectada y preocupada

El impacto emocional en la familia ha sido evidente. “Esta semana ha sido difícil como mamá. Tratando de cumplir con mis cosas, pero a la vez apoyando a mi hijo. Estoy muy frustrada, angustiada y triste por mi pollito”, expresó la gimnasta.

“Sentir que su espacio seguro ya no lo es, me da mucho susto”, planteó en otra publicación, añadiendo además: “Tengo un nudo en mi guata, me siento muy agotada de cabeza y cuerpo tratando de comprender esta situación. ¿Qué pasa si hubiese sido algo más delicado, se pega en la cabeza o lo dejan inconsciente?”, preguntó.

Makarena Pinto concluyó haciendo un llamado a tomar acciones concretas: “Se debe hacer un plan de trabajo y actuar para mejor, no para que siga pasando o termines cambiándote de colegio. Es lamentable, pero cada vez pasa más y a mayores”.

