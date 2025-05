Natalia Duco es víctima de millonario robo en Las Condes: ocurrió cuando fue a dejar a su hijo al colegio

Sin previo aviso y en pleno horario escolar, Natalia Duco fue víctima de un robo el pasado viernes 23 de mayo, justo afuera del colegio en el que asiste su hijo, ubicado en la comuna de Las Condes, región Metropolitana.

La lanzadora de bala y exfigura de televisión relató la situación mediante sus redes sociales, entregando detalles clave sobre el modo de operar de los delincuentes.

“Estoy saliendo de la PDI, les cuento: lo que hacen ahora, esto pasó afuera del colegio de mi hijo (...) Cuando tú cierras el auto para ir a dejar a tu hijo, como que te copian el clic (de la llave), entonces te bloquean, y abren y sacan”, explicó la exparticipante de MasterChef en sus historias de Instagram, advirtiendo a sus seguidores sobre esta táctica utilizada comúnmente fuera de establecimientos escolares.

El hecho ocurrió cuando la atleta regresó a su automóvil tras dejar a su hijo en el colegio y descubrió que sus pertenencias habían sido sustraídas.

“Lo hacen afuera de los colegios porque, como todos nos subimos y nos bajamos del auto, nadie se da cuenta. Entonces, lo están haciendo mucho, para que estén atentos en las bajadas de los colegios de los niños. Tienen miles de denuncias iguales a las mías”, detalló.

¿Cuánto es el valor de los bienes sustraídos?

La medallista nacional también enfatizó la magnitud del robo que sufrió. Según lo informado, los objetos sustraídos —incluyendo su computador, iPad y audífonos Apple— alcanzan un valor aproximado de 6 millones de pesos.

Para cerrar su mensaje, lanzó una advertencia importante: “Si les llega un mensaje raro, un mail, algo por redes sociales, o lo que sea, algo que sea un poco sospechoso, no hagan caso porque no soy yo, porque me acaban de robar todo”.