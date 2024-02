“Ya no voy a pasar desapercibido”: Conocimos la historia de Joaquín Álvarez, el deportista que inscribió su nombre en la gimnasia mundial

En el Ciudadano ADN somos fanáticos del deporte, sobre todo nacional. Por eso, conversamos con el gimnasta chileno Joaquín Álvarez, quien logró realizar por primera vez en la historia un doble extendido de salida en la punta de barras paralelas.

La hazaña ocurrió en la Copa del Mundo de Aparatos de Gimnasia Artística en El Cairo, Egipto. En directo desde Cottbus, Alemania, el atleta nos compartió la alegría de su proeza.

“Partió muy intenso este año. Logré clasificar a esta gira de copas del mundo, la World Cup, que son como las últimas oportunidades para clasificar a los Juegos Olímpicos de París. La primera copa fue en El Cairo, donde ocurrió dicha hazaña…ahora se viene Cottbus y en dos semanas más, será en Azerbaiyán, en Bakú”, comentó el deportista al inicio de la conversación.

Joaquín Álvarez y su paso a la historia

La disciplina de este gimnasta de 20 años consiste en hacer maniobras sobre barras paralelas. Mediante un video difundido en redes sociales por el Instituto Nacional de Deportes de Chile, se dio a conocer la hazaña, la que fue catalogada como histórica. Y es que Joaquín Álvarez fue la primera persona en el mundo en hacer una acrobacia que pasará a la historia del deporte mundial y que quedará inscrita como “Álvarez”.

¡HACE HISTORIAA! 🤩 Joaquín Álvarez 🇨🇱 entra en el código de gimnasia con el elemento de paralelas llamado “Álvarez”. El movimiento doble extendido de salida llevará el apellido del chileno, el primero en el mundo en poder realizarlo 👏🏻😎 ¡Realmente IN-CRE-Í-BLE! 🫶🏻 pic.twitter.com/fZs2fHb5eg — IND Chile 🇨🇱 (@INDChileOficial) February 16, 2024

“Mi salida consiste en un doble extendido por la punta del aparato de paralelas. Es como el ejercicio que uno hace para terminar su serie”, explicó el atleta.

“La idea fue de mi entrenador. Yo antes terminaba con un doble carpado por la punta, que es como un nivel de dificultad menor. Me salía muy bien, entonces el me propuso que podría intentarlo extendido, pero más que nada como una idea”, relató.

Hacer un “Álvarez”

Respecto al hecho de que su movimiento quedará inscrito, Álvarez señaló que “para presentar un elemento de gimnasia y que quede el código de manera oficial, se tiene que hacer en competencias específicas, no puede ser en cualquiera”.

“Tiene que ser mínimo desde un Panamericano hacia arriba. Lo más cercano a estas fechas eran las Copas del Mundo y empecé a practicar desde noviembre y diciembre del año pasado, lo cual en realidad no es mucho”, confesó.

En esa misma línea, el atleta mencionó que clasificó a la gira de Copas del Mundo gracias a su destreza con el aparato de anillas, el que definió como “el que me puede posicionar mejor dentro del ranking”.

“Ya que se me había presentado la oportunidad de poder participar en estas Copas del Mundo, pensé que este era el momento de presentar la salida. Era ahora o nunca. Empecé a trabajarla más duro todavía, hasta poder estabilizarla. Así llegó el día en que logré presentarla y me la validaron, así que quedó oficialmente en el código como ‘Álvarez’”, agregó.

Así, el también estudiante de Ingeniería Forestal en la UC comentó que “haber logrado esto significa mucho para cualquier gimnasta en realidad”.

“Tener un legado en el deporte, que es lo que todos buscan, significa mucho para mí obtener esto. Me da un pie de que ya no voy a pasar desapercibido en el mundo de la gimnasia que tanto amo”, añadió.

Los inicios en la gimnasia

“Partí en 2015, en el Gimnasio Municipal de Quilpué”, compartió Joaquín Álvarez, quien además dijo que se metió al mundo del deporte por iniciativa de su madre.

“En 2017, me cambié a un club particular de Quilpué, con la idea de subir mi nivel y empezar a obtener medallas a nivel nacional en las categorías infantiles. Ya en 2019, junto con mi madre decidimos dedicarnos a la gimnasia al 100%. En su momento significó una decisión muy complicada para mí, porque significaba dejar el colegio, cambiarme de club y ese club quedaba en Santiago. Era un cambio de vida radical… la vida del deportista no es muy común”, dijo.

De ese mismo modo, el gimnasta expresó que ”no estaba muy seguro de si era el camino correcto o mi destino seguir por ahí, pero agradezco mucho a mi mamá, quien siempre estuvo atrás empujándome”.

“Siempre me decía ‘el deporte es ahora, tienes que aprovechar tu talento… uno puede estudiar a la edad que uno quiera’. Menos mal le hice caso. Dejé que las cosas fluyeran y, efectivamente, fue la mejor decisión que pudimos haber tomado”, añadió.