En un reciente episodio de su programa Hasta que el pódcast nos separe, que conduce junto a su esposo Cristián Sánchez, Diana Bolocco entregó una serie de comentarios sobre el comediante nacional Edo Caroe, a propósito de haber asistido a uno de sus shows el fin de semana.

La animadora relató su experiencia viendo el nuevo espectáculo del humorista y compartió una reflexión que, según sus propias palabras, surgió tras disfrutar del evento.

“El fin de semana, fuimos a ver a Edo Caroe, a su show nuevo, y me pasaron varias cosas. Como que lo vi, porque yo lo admiro, lo encuentro bueno al hueón, es bueno, para qué andamos con cuestiones, es bueno. Es divertido, sí. Me pasa a mí, que lo vi y dije ‘ya, qué gracioso’, me reí, me reí mucho”, dijo al comienzo.

“Pero cómo será el ser humano, que el ser humano es muy especial, Cristián… Que a las personas que uno admira, las admira porque básicamente le gustaría ser como esa persona y, al mismo tiempo, no sé si es porque soy chilena y tengo algo de ‘chaquetera’, pero lo vi y después dije ‘tampoco es tan maravilloso lo que hace po hueón’”, añadió.

Ante sus palabras, Cristián Sánchez reaccionó sorprendido: “¿Estás ninguneando el trabajo de Edo Caroe, gran comediante nacional?”. Diana respondió: “No, es seco, yo lo amo, me río mucho, pero algo pasa en mi cabeza que digo ‘ya, igual demás que algún día vamos a poder hacer esa hueá, Cristián’. ¿Cómo va a ser tan difícil? Se contó unos cuentos con mucha gracia, con remates divertidos”.

Su marido intentó defender al humorista destacando su técnica: “El manejo escénico, el timming para contar el chiste en el momento preciso...”, a lo que la conductora de Plan Perfecto coincidió diciendo: “Sí, el hueón es seco”.

Le pidió ayuda a Edo Caroe... Y él respondió

Posteriormente, la animadora relató un momento clave del espectáculo. “Hay un momento en el que dice ‘ya, ¿alguien del público quiere consejos?’”, explicó.

Y luego agregó: “Y yo estuve a punto de levantar mi mano y decirle: ‘Hola Edo, ¿cómo estás?, yo te admiro, mi nombre es Diana, bueno, yo trabajo en la tele y trabajo con mi marido, filo, es lo que me tocó, y te quiero pedir un consejo. Yo, con mi marido, tenemos un pódcast, humilde, llevamos poquitos capítulos, a veces es trending, igual la gente nos escucha, nos critica, pero nos escucha, y el consejo que te quiero pedir es qué cresta tenemos que hacer para ganarle a Tomás va a morir... Tu pódcast de porquería’”.

Cristián reaccionó de inmediato: “¡No!”, mientras que la presentadora de Chilevisión corrigió: “No, no, no... no le iba a decir eso, ‘tu pódcast genial’”. Así, antes de cerrar el tema, Diana Bolocco envió un mensaje directo a Edo Caroe: “Así que Edo, si no estás viendo, escribe acá abajo y danos un consejo”.

Y añadió una revelación personal: “Cristián, yo te dije que en la segunda mitad de mi vida quiero ser standupera y escritora. Y estoy muy lejos”.

El humorista y también mago no tardó en responder. A través de Instagram comentó la publicación relacionada: “Esto solo se soluciona en un crossover, no se diga más”, generando una ola de reacciones positivas entre los seguidores del pódcast.