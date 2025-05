En una compleja intervención médica realizada este fin de semana, Leo Méndez Jr., hijo del conocido artista DJ Méndez, fue sometido a una operación donde le extirparon el pulmón izquierdo.

La noticia fue confirmada por el propio influencer a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió detalles sobre su estado de salud y sus emociones posteriores al procedimiento.

Poco antes de entrar a pabellón, el joven publicó un mensaje cargado de reflexión y luego desactivó temporalmente su perfil. Ya durante la tarde del lunes, volvió a aparecer en la red social con una serie de imágenes que lo muestran en una camilla hospitalaria, acompañado por un extenso texto.

“Siempre he dicho que todo en la vida tiene una razón, sin dudas, esta experiencia me ha hecho ver la vida desde otro punto de vista”, escribió al inicio de la publicación.

En el mismo mensaje, señaló: “Doy gracias al universo que la operación mía haya sido exitosa. Tener a mi madre aliviando el dolor, sentir la compañía de ella y mis hermanas. El ver cómo se turnan por venir a estar a mi lado, aunque esté durmiendo”.

Le queda otro padecimiento por su superar

Sin embargo, el proceso de recuperación no ha sido sencillo para el influencer, quien también ha sido diagnosticado con anorexia nerviosa.

“Sin dudas, cuando se presenta una enfermedad, todos tus problemas de la vida se convierten en uno solo. Saber que no me recupero al cien por ciento saliendo del hospital, porque están esas voces conmigo, aquí y esperándome en casa”, reconoció.

“Recordándome que me susurrarán donde sea que vaya. No poder esconderme de ellas y tener que solo combatirlas, pero, como dice mi hermana mayor, soy un puto guerrero”, añadió.

Luego, agregó: “Como salí de esta, también saldré de mi otra batalla, es más dura y compleja, pero saldré victorioso de ella”.

Además, Leo agradeció el apoyo constante de sus seguidores: “Todas esas velitas que la mayoría de ustedes prendieron por mí, y siguen prendiendo por mí, me llenan de fuerzas para seguir”.

“Gracias por todos ustedes que me desearon y desean pronta recuperación. Gracias por el apoyo y los lindos mensajes, los re contra adoro”, escribió.

Se alejará momentáneamente de las redes sociales

Poco después, informó mediante una historia que se retiraría temporalmente de las redes sociales.

“Por el dolor y para una recuperación impecable, me voy a desconectar de las redes sociales un tiempito, hasta que me logre parar de la cama sin problemas. Porque ni para tirarme un pedo he podido pararme...”, publicó con un toque de humor.

Finalmente, para concluir expresó: “Gracias por los mensajes de apoyo constantes y por las velitas que prenden por mí. Los quiero, gente hermosa. Soy un afortunado de tener de su apoyo y el reconocimiento de ustedes. Que es linda la vida. Me volveré a conectar en unos días más o el tiempo que sea necesario para poder descansar la mente”.