“Lo que tú quieres niñito es ser famoso, estar en un reality... ubícate”: Panelista de Plan Perfecto explotó contra invitado

¡Quedó la embarrada! En Plan Perfecto, un panelista no soportó y explotó con todo contra un invitado.

Resulta que en el programa de CHV estaban hablando de Karen Paola y su mal momento de salud mental y laboral, ya que se encuentra internada y demandada por el doctor Pedro Vidal.

Un difícil presente donde Cristián Ripoll, su exmánager, ha ventilado varias situaciones, acusándola de no pagarle hasta de serle infiel a Juan Pedro.

Un hecho que colmó a Pablo Candia, quien enfrentó con todo al sujeto, que fue invitado este lunes al espacio y expresó que se había cuestionado si era correcto estar hablando de la salud mental de una persona que no está bien.

“¿Pero si fue correcto decir que fue infiel, de la nada?“, le lanzó Pablo, a lo que agregó que “el fondo no es si te debe o no te debe, es por qué expones a una mujer porque fue infiel. Cuando no tiene nada que ver con lo que te debe”.

Y agregó que “más encima estás diciendo ‘me debe plata’, pero no tienes prueba de nada, tampoco hay pruebas de que la mujer fue infiel, entonces vienes a decir una sarta de cosas, sin tener pruebas. Han pasado dos años y ni siquiera has llevado esto a nivel legal, por favor”.

“Lo que tú quieres niñito es ser famoso, estar en un reality, nada más que eso”, a lo que el entrevistado le dijo “¿te puedes controlar?" y él contestó “no, ubícate tú, mira que esto de funar a la gente es una moda. Si te debe plata, anda y demándala y punto”.

Un tenso momento, que los compañeros de Pablo Candia le hicieron notar. “¿Qué estay tomando?“, comentó el abogado Claudio Rojas, mientras Diana Bolocco manifestó “se te soltó la cadena”.