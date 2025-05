Gareca defiende a uno de los nombres más criticados de su nómina: “Lo vimos en partidos amistosos y respondió bien”

Ricardo Gareca, DT de la selección chilena, habló este miércoles y abordó las críticas por la nómina que armó para enfrentar a Argentina y Bolivia en junio, por las Eliminatorias al Mundial 2026.

“Entiendo las críticas, lógicamente, pero es lo que resolvemos nosotros. Creemos que los muchachos que están son importantes para estos dos partidos que vamos a jugar. Pero aceptamos las críticas, en cuanto a eso yo no tengo nada que decir”, señaló el “Tigre” en diálogo con TVN.

El técnico de La Roja puntualizó en algunos nombres, como el de Alexis Sánchez. “Aparte de la dimensión de Alexis, de todo lo que representa, en las Eliminatorias nunca tuvimos la oportunidad de contar con él en la cancha. Siempre deseamos contar con su presencia. Después, si juega de arranque o no, ya veremos en qué estado llega”, indicó.

En la misma línea, Ricardo Gareca defendió a uno de los jugadores más cuestionados de su nómina. Se trata de Igor Lichnovsky, quien no juega un partido oficial hace 9 meses debido a una rotura de ligamentos.

“Igor nos interesa, es un jugador que estuvo en el inicio de mi proceso y tenemos muy buenas referencias de él. Queremos ver en qué estado llega, porque lo hemos visto en partidos amistosos y ha respondido bien a la lesión”, afirmó.

También se refirió al semestre que tuvo Lichnovsky en el América, donde quedó al margen de la campaña de su equipo. “Hay decisiones de los clubes que tienen que ver con el cupo de extranjeros. Entonces, ante una demora en la recuperación de Igor, optaron por traer a otro extranjero, pero no es que él no haya trabajado o no haya jugado partidos amistosos”, sostuvo.

“Son gustos nuestros, queremos ver a determinados jugadores aún en situaciones que no son las más adecuadas, pero mientras estén recuperados de sus respectivas lesiones, creemos que pueden ser muy importantes”, concluyó el entrenador de Chile.