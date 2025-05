“No lo vemos con buenos ojos”: El equipo que descartó a Cristiano Ronaldo como refuerzo para el Mundial de Clubes

El futuro de Cristiano Ronaldo sigue siendo una incógnita, sobre todo después de la última publicación que realizó en sus redes sociales y donde dejó a entrever una posible salida del Al-Nassr de Arabia Saudita.El posteo del astro portugués despertó una serie de rumores y varios clubes alrededor del mundo comenzaron a moverse con la ilusión de poder fichar al máximo goleador de la historia del fútbol.

Uno de los equipos a los que “CR7″ fue vinculado fue el Flamengo. Sin embargo, José Boto, uno de los integrantes del consejo de fútbol del “Mengao”, descartó al ex Real Madrid como un eventual refuerzo para disputar el Mundial de Clubes.“Estar haciendo una inversión que puede hipotecar lo que resta de temporada, no lo vemos con buenos ojos", explicó Boto, en desacuerdo con el posible fichaje de Ronaldo.En esa línea, remarcó que “no vemos con buenos ojos la llegada de un jugador, ya sea Cristiano o cualquier otro, solo para jugar el Mundial de Clubes”.“Tenemos objetivos muy claros: ganar la Liga, tratar de ganar la Libertadores y la Copa de Brasil. Si no, intentar ganar dos de las tres grandes competiciones. Vamos a tratar de reforzar en esta ventana. El objetivo es que sean refuerzos para lo que resta de la temporada, no solo para el Mundial", concluyó.Cabe recordar que Flamengo integrará el Grupo D del Mundial de Clubes junto a Chelsea, Espérance de Tunis y el ganador del cruce entre Los Angeles FC y el Club América. El debut del equipo de Erick Pulgar será el 16 de junio ante el cuadro de Túnez.