“Para desconectar”: El particular video de Carlos Palacios en un spa que indignó a los hinchas de Boca Juniors

Carlos Palacios volvió a ser noticia en Boca Juniors y no por lo hecho adentro de la cancha. Esta vez, el futbolista chileno generó debate entre los hinchas tras publicar un video desde un spa antes de volver a los entrenamientos del “Xeneize”.

A través de redes sociales, el ex Colo Colo exhibió un particular tratamiento estético al que se sometió en Santiago, antes de regresar a Buenos Aires, que no cayó nada bien al otro lado de la cordillera y volvió a generar polémica.

En las imágenes, se aprecia a Palacios realizándose trabajos en su pelo y rostro en un centro estético ubicado en Las Condes. Todo acompañado de la frase: “Para desconectar y renovar energías”.

“Hoy nos visitó Carlos Palacios. Disfrutó de nuestra cúpula de masajes coreana y tratamientos capilares y faciales en un ambiente pensado para desconectar”, publicó la cuenta del spa, mensaje que el propio jugador replicó en sus redes.

Sin embargo, los hinchas de Boca Juniors no dejaron pasar la oportunidad y llenaron de críticas la publicación. “Es una joda al hincha esto...”, “Cuántas veces viajó a Chile ya” y “Qué se puede esperar…” fueron algunos de los comentarios más livianos que le dedicaron al chileno.

Lo cierto es que Palacios aprovechó su semana libre, como el resto del plantel, para descansar, aunque la exposición del video en el complejo momento que atraviesa el club argentino encendió el debate.

En Boca, donde cada detalle tiene peso, el gesto no pasó desapercibido. Por lo pronto, Carlos Palacios ya se sumó a los entrenamientos de Boca, que retomó este martes los trabajos, mientras aguarda por la oficialización de Miguel Ángel Russo como su nuevo técnico y prepara su debut en el Mundial de Clubes 2025.