El crudo relato de Coté López por aborto espontáneo que tuvo en Dubai: “Luis no sabía del embarazo” / CHV

En una reciente revelación que generó amplio revuelo en redes sociales, María José “Coté” López compartió una experiencia profundamente dolorosa vivida durante su estadía en Dubai.

La empresaria y exesposa del exfutbolista Luis “Mago” Jiménez habló abiertamente sobre la pérdida de dos embarazos, centrándose especialmente en uno que la dejó al borde de la muerte.

El relato lo realizó en Podemos Hablar, donde Coté López recordó que esta segunda gestación “fue bastante más complicada, fue después de Jesús (su hijo más pequeño)... Tengo un angelito acá (tatuado en su antebrazo) y este embarazo era sorpresa para Luis”.

“Hago el test de embarazo con la Fer, mi mejor amiga, y digo, ‘no, yo voy a esperar el 14 de febrero para contarle (a Luis Jiménez)’. Y pasó el tiempo, unas semanas, y me iba de vacaciones a Egipto con varias personas, no iba Luis, y en la tarde empiezo con dolor, pero ya un dolor insoportable”, añadió.

Le entregaron a su difunto hijo en un frasco con líquido

La situación se volvió crítica. “Yo aguantando, hasta que llegó la Fernanda a mi casa, porque yo ya no podía hablar y estaba en el suelo, y me dice ‘no hueona, vamos al doctor’. Y llego al doctor y me dice, ‘se rajó la trompa, así que tenemos que intervenir de urgencia’. Era un embarazo ectópico”, rememoró.

La gravedad del cuadro médico se agravó por una traba legal inesperada: “El problema es que en Dubai tú tienes que tener permiso de tu marido para que te saquen una trompa, porque así es la ley allá. Y Luis no sabía del embarazo, primero que todo, y estaba entrenando”.

Durante esos momentos críticos, la espera por el consentimiento legal representó una barrera decisiva. Fue recién después de localizar al exmediocampista de Palestino que los médicos pudieron proceder con la intervención quirúrgica.

Contó que a su entonces pareja le dijeron que “tu señora se está muriendo”, porque a ella previamente le habían informado que tenía minutos para realizarse la operación. “Porque te estás desangrando por dentro”, le indicaron a la influencer.

“Lo más fuerte de todo, fue que salgo de la operación y todo, y llegan con un frasco, como de conserva, como de las papayas, con un líquido adentro, y me dicen: ‘Te traigo tu bebé y te traigo tu trompa’. Y yo, ‘o sea, ¿es broma?’, ‘no, por si te lo quieres llevar’. Y yo, ‘Dios, ¿qué me estás haciendo ver?’, de verdad, era una guagüita formada“, expuso.

“¿Quién quiere tener de decoración en su cosa? ¿A qué persona se le ocurre eso? Pero bueno, son cosas raras, culturas diferentes. Y yo les dije, ‘no, muchas gracias, prefiero que ustedes se hagan cargo’”, concluyó.