Cecilia Bolocco a casi 40 años de su logro histórico: “Nunca me sentí tan linda para ser Miss Universo”

En la emotiva celebración de su cumpleaños número 60, Cecilia Bolocco aprovechó la instancia no solo para reflexionar sobre su vida y trayectoria, sino también para referirse al presente del certamen Miss Universo y anunciar una iniciativa solidaria de alto impacto.

La Miss Universo 1987 abordó cómo el concurso ha sabido reinventarse en el tiempo y, además, lanzó una subasta de vestuario en beneficio de la Fundación CARE, dedicada a apoyar a personas con cáncer.

Sobre la evolución del certamen de belleza, la modelo valoró el nuevo enfoque que ha tomado ante la mirada de una sociedad cada vez más exigente.

“Qué increíble, porque pensaba que cada vez se apagaría más, por lo que representaba. Aunque no era así, la gente lo veía como algo superficial”, expresó la exreina de belleza.

Al respecto, recordó con emoción su reinado. “La labor en esa época consistía en trabajar con muchas obras sociales. Es maravilloso que eso continúe. Trabajábamos arduamente”, rememoró.

En ese mismo tono íntimo, la diseñadora confesó que enfrentó una presión personal tras obtener la corona. “A mí me pesó mucho, porque nunca me sentí tan linda para ser Miss Universo. Ahora me digo a mí misma: ¡Por Dios! ¡Qué bruta!”, dijo con honestidad.

Y luego, agregó: “Por Dios, sí era linda, era preciosa, pero uno siempre encuentra los detalles (...) Otra cosa que estoy aprendiendo con los años es a bendecir lo que uno tiene, en vez de pensar en lo que falta”.

Su llamado a apoyar su fundación contra el cáncer

La jornada también fue la ocasión para anunciar un proyecto solidario que la moviliza profundamente. La empresaria reveló que realizará una subasta de prendas de vestuario, cuyos fondos serán destinados íntegramente a la Fundación CARE, creada por ella para asistir a personas con cáncer.

“Es mucho vestuario y espero que sea una suma importante. Hasta ahora, la Fundación CARE ha funcionado con fondos personales de la familia. Casi van a ser ya cinco años y hemos hecho el año pasado una primera colecta que no tuvo tanto éxito en la recaudación de fondos”, señaló.

“Para operar y funcionar con la fundación y asistir a quienes más lo necesitan, necesitamos liquidez y fondos. Entonces, esto espero que nos ayude por un tiempo, pero ya llegará el momento de pedir también ayuda”, complementó.

Finalmente, Cecilia Bolocco hizo un llamado especial en el marco de su celebración: “Si alguien me quiere hacer un regalo en este día... Que no es para mí, es para ustedes, la fundación es para Chile, no es para mí”.