Durante una reciente emisión del programa Juzgamos y nos funamos de Danilo 21, Cristian Ripoll, exmánager de Karen Paola, volvió a realizar fuertes declaraciones sobre la cantante, con quien mantiene conflictos económicos y personales.

El conflicto entre ambas partes no es nuevo, y se ha intensificado desde que Ripoll denunció públicamente que la artista lo dejó con una deuda millonaria por servicios prestados durante su rol de representante.

Ahora, el exmánager abordó un tema aún más delicado: la vida íntima de su exclienta y su relación con Juan Pedro Verdier, expareja de la artista.

“Ella terminó con Juan Pedro”, afirmó Ripoll durante el programa. Ante la pregunta de Danilo 21 sobre si hubo una infidelidad de por medio, el exrepresentante no titubeó: “En mi presencia, una vez”.

La afirmación fue replicada por el conductor del espacio, quien preguntó: “¿Karen Paola engañó a Juan Pedro en tu presencia?”, a lo que Ripoll respondió: “Sí, con un desconocido (...) Pero estaban peleados, de hecho”.

Además, el exmánager detalló que el supuesto hecho ocurrió en un espacio que compartían. “Ella metió a un desconocido a la habitación. Fue en un departamento que compartimos juntos. Yo estaba en la habitación del lado de allá, living, comedor compartidos, cocina, y ella estaba en la habitación de acá”, relató.

“Ella me pidió salir”

A pesar de la seriedad de sus palabras, el director artístico agregó un matiz: “Igual no puedo dar fe de lo que ocurrió, porque pudo haber sido un amigo gay”.

Sin embargo, al ser consultado por Danilo 21 si la exintegrante de Mekano le dijo algo, él respondió: “No, ella no dijo nada (...) Lo que yo te puedo decir es que se encerró con esta persona, que es un NN, yo no conozco quién es y yo me encerré en mi pieza”.

Finalmente, Cristian Ripoll relató cómo concluyó esa situación: “Y después yo salí, me acuerdo. Parece que ella me pidió salir y yo salí (...) Como ‘oye, anda a dar una vuelta’”, cerró el exmánager, dejando abierta una nueva polémica en medio de su disputa pública con la intérprete.

Hasta el momento, Karen Paola no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones.