¡Habría represalias! Revelan que el Doctor Vidal tomó tajante decisión contra Karen Paola por sus “injustos” dichos

Ha hecho noticia todos estos días. Karen Paola se ha convertido en una de las figuras más polémicas de las últimas jornadas.

Esto porque su exmanager ha ventilado varias cosillas, y ella misma ha contado varias infidencias en sus redes.

Una de ellas fue una historia que subió a modo de descargo sobre sus cirugías mamarias, apuntando directamente sus dardos a un famoso cirujano.

“Fue una historia de terror que me carga recordar porque realmente lo pasé mal y dije ‘nunca más’... obviamente les digo no se operen con ese doctor, el doctor Vidal. No lo hagan por favor", indicó.

Acciones legales contra Karen Paola

Así, frente a esto, la clínica La Parva, donde el médico es director, emitió un comunicado, donde manifestaron que los dichos de la cantante eran “injustos y tristes”.

“Nos encontramos obligados a evaluar la interposición de acciones judiciales por esta grave difamación realizada por la Sra. Bejarano Flores, que afecta no solo el prestigio del Dr. Vidal, sino que también al trabajo de todo el equipo médico de la Clínica", comentaron.

Y ahora, Luis Sandoval confirmó en el Qué te lo Digo que esta acción legal se haría realidad.

“Me informan que el doctor Vidal se decidió a interponer una demanda contra Karen Paola, ya estaría lista, redactada... me dicen que hoy día sería el día en que Karen sería notificada, que tiene que ver con los dichos de Karen sobre el doctor Vidal”, aseguró.

Y agregó que “va a llegar hasta las últimas consecuencias para limpiar su nombre”.