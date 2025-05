“Ella estaba en un estado vegetal, venía sufriendo mucho, entonces, preferimos que descansara, se fue en paz”

Ronald Fuentes, actual DT de Ñublense, abordó uno de los momentos más tristes y dolorosos de su vida: la partida de su esposa, Viviana Barriga, quien falleció el 6 de febrero de 2022, producto de un cáncer.

En diálogo con TNT Sports, el técnico de los chillanejos partió recordando cómo fue que se enteraron de que Viviana padecía cáncer. “Ella tuvo un dolor y el doctor la revisó, vio que la situación no estaba bien y ahí empezamos con los exámenes, que lamentablemente salieron negativos”, señaló de entrada.

El entrenador nacional comentó que “ella la luchó y se despidió tres veces: las primeras dos veces no me di cuenta. Ya la tercera vez, ella estuvo con unos dolores gigantes en su estómago que no pudo aguantar y la tuvimos que llevarla a la FALP (instituto oncólogo). De ahí no salió nunca más, hasta el 6 de febrero, que salió fallecida”.

Al recordar los últimos días de vida de su esposa, Ronald Fuentes explicó que “ella no estaba hablando, estaba en un estado prácticamente vegetal, llevaba dos semanas así y estaba sufriendo mucho, entonces, preferimos que de alguna manera descansara. Se fue en paz”.

En la misma línea, reveló cuál fue el mensaje de su esposa antes de morir. “Ella alcanzó a decirle algunas palabras a la enfermera: le dijo que se iba tranquila, porque sabía que el Santi se quedaba con un buen papá. Así que tengo un gran legado que cumplir, ser un buen papá para el Santi”, mencionó Fuentes, entre lágrimas, al referirse a su pequeño hijo, Santiago.

“Antes que entrenador, que hijo, que cualquier cosa, me siento papá. Y después viene todo lo demás. El Santi lo sabe. La tarea más difícil es para los que nos quedamos, pero es una tarea que hay que hacer sí o sí, y yo feliz la hago”, concluyó el técnico de Ñublense.