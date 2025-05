El desgarrador testimonio de Ronald Fuentes al revelar que sufrió cáncer: “En algún momento no quise vivir más”

Ronald Fuentes volvió hace pocas semanas a la actividad al asumir la dirección técnica de Ñublense, retomando su protagonismo en la banca, considerando que desde diciembre del año pasado no tenía trabajo al dejar Magallanes.

Sin embargo, el excentral reveló en las últimas horas las razones por las cuales se había mantenido al margen: un cáncer de garganta.

“Me di cuenta en agosto o septiembre del año pasado, me dolía la garganta. Un día me toqué y me dolió mucho. Llamé al médico, me dijo que viera a un otorrinolaringólogo, no lo vio bien. Me dijo que viera a un cirujano de cuello-cabeza. Llegué donde el doctor y me dijo que era un tumor maligno, que había que operar y hacer un tratamiento”, explicó en diálogo con TNT Sports, reconociendo lo duro que fue en su momento.

“Si mi familia no hubiese estado ahí, a lo mejor estaría muerto (...) En algún momento no quise vivir más porque no podía del dolor, afortunadamente mi familia estuvo ahí para apoyarme”, planteó entre lágrimas Ronald Fuentes.

De todas formas, valoró los avances en torno a su recuperación médica. “Tenía mucha pinta de que si hacíamos un buen tratamiento, tendríamos una buena resolución y hasta el momento ha sido así”, concluyó el DT de 55 años.