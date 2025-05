Este lunes por la noche, Independiente clasificó a las semifinales el Torneo Apertura del fútbol argentino tras derrotar en cuartos de final a Boca Juniors, que quedó fuera de la lucha por el título local.

Una vez finalizado el partido, las cámaras de la transmisión oficial captaron un particular gesto de Felipe Loyola con su DT, Julio Vaccari.

En medio de los festejos por el triunfo, el técnico se acercó al chileno para darle un abrazo, pero el “Pipe”, eufórico, le dio un empujón a su entrenador y le gritó algunas cosas en su cara, aunque Vaccari en ningún momento dejó de sonreír.

¡EL #INDEPENDIENTE DE LOYOLA, CABRAL Y GALDAMES, SEMIFINALISTA DEL #TORNEOAPERTURA!



Tras un final de infarto, el Rojo derrotó al #Boca de Palacios y Alarcón en La Bombonera, para avanzar a la ronda de los cuatro mejores. pic.twitter.com/tEZMaCmnVg — ESPN Chile (@ESPNChile) May 20, 2025

Qué dijo Vaccari sobre el momento que vivió con Loyola

En la conferencia de prensa postpartido, Julio Vaccari fue consultado por las palabras que le dijo Felipe Loyola cuando lo fue a buscar para darle un abrazo. “Felipe me dice tantas cosas en la semana... que después viene y me lo refresca cuando termina el partido. Me lo dijo un poquito bruto, para mi gusto, pero la verdad es que yo lo aprecio mucho a él”, señaló el DT de Independiente.