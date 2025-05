“Único país con dos pandemias juntas”: Dino Gordillo arremete contra Presidente Boric en ácida rutina

Durante un show sin censura en el Gran Arena Monticello, el humorista Dino Gordillo lanzó una controvertida broma sobre el Presidente Gabriel Boric, generando reacciones entre el público asistente la noche del sábado.

El evento, donde compartió escenario con Álvaro Salas, fue calificado como una presentación diferente por parte del comediante de 65 años, quien se atrevió a revivir chistes que, según él, hoy no se pueden contar por temor a “funas” en redes sociales.

En ese contexto, el humorista abordó los cambios sociales y políticos que ha vivido Chile en los últimos años, con especial énfasis en el período de la pandemia.

Sus chistes contra el Presidente Gabriel Boric

Fue allí donde dirigió un comentario directo al mandatario, lo que generó risas y aplausos entre los asistentes.

“Chile es un país con muy mala cueva. Este es el único país con dos pandemias juntas. El COVID y después el Boric”, señaló Dino Gordillo sin filtros, según consignó el medio La Hora.

El comediante no se detuvo ahí, y continuó: “Lo único malo es que para la segunda no han pillado la vacuna y ese problema no tiene cura”.

Durante el resto de la noche, el humorista repasó otros temas políticos en su rutina, incluyendo figuras como Augusto Pinochet y miembros del Partido Comunista. “Uno para cada lado para que no se enojen”, expresó ante un público que celebró con carcajadas ambas intervenciones.

Cabe destacar que Dino Gordillo ha sido parte del Festival de Viña del Mar en siete oportunidades, siendo uno de los comediantes más recurrentes en ese escenario.