Su padre biológico fue CNI: El emotivo gesto que tuvo la hija menor de Carolina Arregui con Roy Sothers

A raíz de la muerte de Roy Sothers, esposo de Carolina Arregui, resurgió una emotiva historia: la decisión de la hija menor de la actriz de adoptar el apellido del médico en vez del de su padre biológico, el exmilitar y exagente de la CNI, Patricio Castro.

El deceso del profesional ocurrió esta semana, tras enfrentar un cáncer que finalmente le costó la vida a los 65 años. El cirujano plástico, quien mantenía una relación con la intérprete desde 2005, la conoció cuando ella acudió a su clínica estética.

Con el tiempo, su vínculo se consolidó y en 2016 formalizaron su relación con el matrimonio. Para entonces, la actriz ya tenía una hija pequeña, fruto de su anterior vínculo con Patricio Castro.

La hermosa relación padre e hija de María Sother y Roy Sothers

Fue precisamente esa niña, María Jesús, quien en 2017 decidió comenzar a usar legalmente el apellido Sothers. La joven, hoy también actriz, explicó en 2020 a LUN los motivos detrás de esa importante decisión personal.

“Él me entregó el respeto que yo nunca había sentido con nadie. Con mi papá biológico no lo sentí”, confesó la joven de hoy 24 años.

Roy Sothers también compartió su visión del vínculo con la hija de su esposa. “No sé cuándo me dijo ‘papá’ por primera vez, pero fue cuando era muy chiquitita. Con la Caro estamos casados hace 16 años y pololeamos antes, es decir, he estado presente en su vida desde siempre”, señaló.

Para María Jesús, la conexión emocional con Sothers fue profunda desde sus primeros años. “Considero que Roy es mi papá: él me enseñó a nadar y a andar en bicicleta”, declaró.

“Él fue la única figura paterna que tuve. Desde chica, consideré a Roy como mi papá y no quería que se sintiera incómodo (si me acercaba a mi papá biológico) porque adoro a Roy”, añadió.

La decisión de cambiar legalmente su apellido no fue sencilla ni rápida. “Fue un proceso largo, me demoré casi dos años. Yo estaba súper ansiosa porque tenía el otro apellido y jamás me sentí identificada (...) Es mi papá verdadero y llegó para quedarse, para darme amor y escucharme”, relató la DJ.

En esa misma conversación con LUN, el cirujano expresó con emoción: “Ella me ve como su papá de toda la vida y para mí es mi hija de toda la vida. Se cambió el apellido por lo mismo, porque es un sentimiento real”.