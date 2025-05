Recibiendo múltiples muestras de afecto, Teresita Reyes se recupera tras una delicada intervención quirúrgica por un cáncer mandibular.

Su hija, Teresa Giacaman, habló con el programa Plan Perfecto de CHV y compartió detalles sobre el estado actual de la reconocida actriz chilena.

“La verdad es que ella me dijo algo que yo le quedé mirando, me dijo ‘la verdad, yo no pensé que me querían tanto’ (...) Está muy conmovida, está muy agradecida y se siente muy bien, la veo como activa de nuevo, como con ganas de salir, de conectarse nuevamente”, aseguró la hija de Teresita Reyes.

“Porque, claro, imagínate, estar un mes en la cama. Pasándolo pésimo, ¡pésimo! Y de repente ver todo el cariño de sus compañeros, de toda la gente", complementó.

Estas palabras reflejan la positiva evolución de la intérprete de Como la vida misma, quien también enfrenta un diagnóstico de cáncer estomacal, a la espera de una segunda cirugía.

La joven explicó por qué su madre decidió mantener en reserva su estado de salud hasta ahora.

“Nos advirtieron que la operación iba a ser tremendamente compleja, es muy dura para los pacientes, más si la paciente es una persona mayor, y más con todo lo que conlleva que puede poner en riesgo su carrera, lo que ella ama, después de su familia”, dijo.

La hija de Teresa Reyes tuvo que tomar su lugar ante los medios y seguidores

Teresa Giacaman también señaló que comenzaron a recibir preguntas constantes del público que extrañaba la presencia de Teresita Reyes en redes sociales.

“De repente mi mamá hace lives en pijama o cocinando y 300 personas se conectan a copuchar con ella. Entonces, esa gente ya estaba preguntando: ‘Teresita, ¿dónde está? La echo de menos’”, afirmó.

Además, reveló: “Nos estaban llamando para proyectos y yo tenía que decir, haciéndome pasar por ella, ‘hola amorcito, estoy con un problema de salud, hablemos más adelante’"

“Y además porque sobre todo era el momento. Cuando empezamos a ver que se estaba sintiendo mejor, cuando ya ella se sintió mejor, fue ella la que me dijo, ‘amorcito, ya vamos a contarlo’, porque ella se sentía mejor. No podíamos antes porque mi mamá no estaba bien. Ella pasó por momentos de gravedad”, añadió.

Luego, agregó: “Ella estuvo grave. Y en esos momentos en los que estuvo grave, nosotros ya estábamos en piloto automático. Ella no se dio ni cuenta. De hecho, hoy día la enfermera le dijo que tuvo una patita y una patita afuera por algunos días”.

¿Cuándo será dada de alta?

Respecto a la recuperación, la hija de la actriz aclaró que “salió, y ahora está fantástico, dentro de todo. Está comiendo, ahora está viendo la tele, seguramente”.

No obstante, subrayó que el proceso es largo: “Ganamos una batalla, pero no hemos ganado la guerra. Queda mucho todavía, que mucho camino todavía. Queda la radioterapia, queda la reconstrucción, las quimios, la otra operación y todas las cosas que puedan ir saliendo”.

Sobre el alta médica, añadió: “En paralelo tiene que ir viendo el tema del tumor del estómago, a ver cómo va avanzando y fijar la posible fecha de una cirugía”.

Y concluyó con una reflexión sobre el proceso: “Son tan pocos los factores que nosotros podemos manejar en este momento más que lo que les digo, porque siempre que hay un problema de salud, hay muchas variables ajenas que pueden retrasar el proceso o que pueden complicarlo”.